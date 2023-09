João Félix e João Cancelo de novo entre os convocados da selecção

O mercado de transferências de Verão está prestes a encerrar e há jogadores que ainda têm o futuro por definir, mas a confiança de Roberto Martínez em João Cancelo e João Félix é total. Tanto o lateral como o avançado estão entre os 24 convocados da selecção de Portugal para o duplo compromisso com a Eslováquia e o Luxemburgo, a 8 e 11 de Setembro, respeitante à qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

João Cancelo aguarda a resolução de problemas burocráticos e financeiros para poder juntar-se ao Barcelona, João Félix procura colocação depois de fechadas as portas no Atlético Madrid. Até que ponto faz sentido convocar jogadores que não têm competido? Roberto Martínez, seleccionador nacional, responde.

"O estágio de Setembro tem uma dificuldade, porque o mercado está aberto e alguns jogadores têm uma situação difícil. Este é um momento importante para apoiar jogadores como João Cancelo e João Félix e valorizar aquilo que têm feito na selecção", defendeu o técnico espanhol, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras. "O trabalho dos dois últimos estágios é mais importante do que o momento dos jogadores".

A terceira convocatória de Martínez conta com uma novidade no ataque: Pedro Neto, do Wolverhampton. "É um jogador polivalente e perfeito para o que queremos fazer frente à Eslováquia", explicou, detalhando que poderá ser uma alternativa interessante face às ausências de Raphael Guerreiro e Nuno Mendes. Ausências, essas, que se juntam às de Pepe, Renato Sanches a André Silva, todos indisponíveis por lesão.

Apesar do bom arranque de temporada que está a protagonizar no Sporting, Paulinho ficou de fora do lote dos eleitos, algo que o técnico explica com o rendimento de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. "Gostei muito do início de Liga do Paulinho, é um finalizador, mas temos dois pontas-de-lança e a competitividade a este nível torna difícil ter uma oportunidade. É importante ser consistente e ter o mesmo nível ao longo da época".

O caso Rubiales: "Precisamos de uma conduta exemplar" Questionado sobre a polémica que estalou em Espanha com o caso Luis Rubiales, Roberto Martínez não se alongou muito em comentários, mas deixou uma crítica ao comportamento do presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol (REF). "Cargos públicos, cargos importantes, têm responsabilidades importantes. Precisamos de ter uma conduta exemplar, e isso não aconteceu. É importante que o futebol tenha condutas exemplares para outras instituições, também para a vida em geral".

Com a afirmação crescente da Liga saudita, há vários jogadores da selecção a enfrentarem um novo desafio, mas Roberto Martínez sublinha que, para já, isso não é um problema, e que é necessário "esperar mais dois ou três anos para se perceber se é um projecto consistente".

Portugal enfrenta a Eslováquia, em Bratislava, no dia 8, naquele que será teoricamente o desafio mais exigente desta fase de qualificação até à data. Nos quatro primeiros jogos, a selecção nacional somou quatro triunfos, com 14 golos marcados e zero sofridos, e lidera o Grupo J com 12 pontos, mais dois do que os eslovacos.