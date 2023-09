Jack Sonni, o “outro guitarrista” dos Dire Straits, morre aos 68 anos

Era um “músico dos diabos”, como recordam os fãs, mas ficará na memória de todos como o “outro” guitarrista dos Dire Straits, um epíteto que o próprio usava para se referir a si mesmo. Jack Sonni, que tocou com Mark Knopfler (o guitarrista principal), morreu no dia 3o de Agosto. A sua morte foi atribuída a problemas de saúde não especificados e anunciada num tweet da banda onde se lia: "#JackSonni Rest In Peace #DireStraits" ("Descansa em paz Jack Sonni”). Sonni tinha 68 anos.

Jack Sonni conheceu David e Mark Knopfler no final dos anos 1970, quando trabalhava numa loja de guitarras em Nova Iorque, e foi convidado para tocar com a banda em 1984, sete anos após a sua fundação. Ficou até 1988, altura em que foi pai de gémeas e terminou a sua colaboração com os Dire Straits.

Esse período de quatro anos coincidiu com o lançamento do álbum Brothers In Arms, que incluía êxitos como Walk Of Life, Money For Nothing e Brothers In Arms e que esteve 14 semanas não consecutivas em primeiro lugar na tabela de álbuns do Reino Unido e nove na Billboard 200 nos EUA.

Depois disso, Sonni manteve ligações a uma banda que ajudara a fundar — os The Legacy Class — e enveredou por uma carreira no marketing. Nos últimos anos de vida dedicava-se à literatura e à escrita.

O site do músico descrevia-o como "um escritor, músico, contador de histórias nómada, pai e avô que levou a peito a realidade da lição duramente aprendida de que a vida é curta". E descrevia: "Ele adoptou uma filosofia de viver bem e viver agora, procurando criar momentos memoráveis com os amigos e a família. E ele sabe a importância suprema de os abraçar enquanto se pode... porque nunca se sabe o dia de amanhã."

No início de Junho, anunciou no Facebook aquela que seria a sua “última publicação nas redes sociais num futuro próximo”, explicando que se dedicaria a pôr o seu “romance em forma” para que o seu agente pudesse partir “à caça de um editor”. “Sejam simpáticos uns com os outros. E abracem-nos enquanto podem", acrescentava.

Na terça-feira, a imprensa britânica citava uma publicação dos Dire Straits Legacy, um grupo que junta vários músicos que em diferentes fases chegaram a fazer parte da banda, que, sem dar mais detalhes, referia que Sonni sofria de um problema de saúde que o impediria de participar num dos próximos concertos, como estava previsto. “Queridos fãs, infelizmente o Jack Sonni não poderá participar nos nossos próximos espectáculos devido a problemas de saúde. Jack, rápidas melhoras, estamos à tua espera! Com amor, família DSL”, lia-se na publicação.

No Twitter, os fãs têm prestado homenagem ao “músico dos diabos” e ao "herói".