Fim-de-semana na TV: 007, Mad Max, Sai de Baixo e matérias do coração

CINEMA

O Agente Secreto 007

TVCine Action, sábado, 17h31

Em 1962, chegava ao cinema o primeiro filme do agente mais famoso do mundo, com Sean Connery a fazer as honras de inaugurar o fato de James Bond. Seguir-se-ia uma longa saga. E toda poderá ser vista aos sábados e domingos de Setembro (até dia 24), por esta hora, no TVCine Action, em sessões triplas que seguem a ordem cronológica dos filmes. A excepção é o mais recente, 007: Sem Tempo para Morrer, agendado para dia 27, às 21h30, no TVCine Top.

Mad Max - As Motos da Morte

Hollywood, sábado, 22h25

Em 1979, este filme de acção de George Miller, passado num mundo pós-apocalíptico, caótico, desregrado e cheio de gangues de motociclistas, encheu as salas de cinema e deu a Mel Gibson o reconhecimento internacional. Hoje, abre o especial Sábados Mad Max, que reserva para as próximas semanas Mad Max 2 - O Guerreiro da Estrada (dia 9), Mad Max 3 - Além da Cúpula do Trovão (16) e Mad Max: Estrada da Fúria (23).

O Trio em Mi Bemol

RTP2, sábado, 23h57

Em Competição no Festival de Cinema de Berlim, um filme em tom de comédia realizado por Rita Azevedo Gomes e protagonizado pelos actores Pierre Léon e Rita Durão. A casa do arquitecto Alexandre Alves Costa, desenhada por Álvaro Siza em Moledo do Minho (Caminha), serve como único cenário da história.

Paul e Adélia viveram uma grande história de amor. Um ano após a separação, ela visita-o no momento em que ele, realizador de cinema, se prepara para adaptar a única peça de teatro escrita pelo cineasta francês Éric Rohmer. O reencontro vai fazê-los reflectir sobre a obra de Rohmer e sobre a sua vida em comum.

Dunkirk

AXN, domingo, 21h55

Três Óscares (em oito nomeações) distinguiram este épico de guerra realizado por Christopher Nolan, sobre a batalha da II Guerra Mundial em que se deu a evacuação de mais de 300 mil soldados aliados, quando estavam rodeados pelo exército alemão.

Com recurso a poucos diálogos, uma história não-linear e uma atenção redobrada aos detalhes, o filme procura mostrar o que aconteceu a partir de três perspectivas diferentes: da terra, do ar e do mar. Finn Whitehead, Jack Lowden, Kenneth Branagh, Harry Styles, Mark Rylance, Cillian Murphy e Tom Hardy compõem o elenco.

Summerland - O Verão das Nossas Vidas

RTP1, domingo, 23h45

Durante a II Guerra Mundial, a escritora Alice Lamb vive em quase total reclusão em Kent (Inglaterra), onde se dedica a investigar lendas e mitos antigos. A sua vida altera-se quando decide acolher Frank, um rapaz que fugiu de Londres durante os ataques alemães. Com Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Lucas Bond, Dixie Egerickx, Siân Phillips, Penelope Wilton e Tom Courtenay nos papéis principais, uma história dramática escrita e realizada por Jessica Swale.

Foto Summerland - O Verão das Nossas Vidas DR

SÉRIES

Amor (Quase) Perfeito

RTP2, domingo, 20h40

Estreia. A comédia francesa centra-se na vida amorosa de uma mulher de 36 anos (Maud Baecker) que está determinada a encontrar o homem ideal, custe o que custar. À sua volta gravitam outras personagens que, nas suas próprias demandas, vão vivendo histórias que mostram as mais diversas e, por vezes, inesperadas formas de amar.

Sai de Baixo

Globo, domingo, 20h55

Oportunidade para rever, desde o primeiro episódio, a sitcom brasileira (em forma de teleteatro) repleta de personagens tão memoráveis como Caco Antibes (Miguel Falabella) a desdenhar dos pobres, a sogra socialite Cassandra (Aracy Balabanian) a criticar e interferir entre risos ou a ingénua Magda (Marisa Orth) que nem sempre está “entendendo” o que se passa.

DOCUMENTÁRIO

Tarrafal

RTP2, domingo, 2h20

Este documentário de Pedro Neves, feito em 2016, foca o Bairro S. João de Deus, no Porto, que foi parcialmente demolido há mais de 15 anos e ainda encontra ecos do bairro problemático que um dia existiu ali. Para lhe traçar o retrato, o realizador conta as histórias dos ex-habitantes.

ÓPERA

La Bohème

RTP2, sábado, 22h03

Híbrido de filme e performance, apresenta-se como “um projecto inovador que se abre para uma nova experiência de ópera no cinema”. Co-produzida pelo Teatro da Ópera de Roma e pela Rai Cultura, é uma versão da ópera de Puccini filmada pelo cineasta italiano Mario Martone, tendo como cenários os vastos espaços de um edifício industrial. A direcção musical é de Michele Mariotti.

La Bohème passa-se em Paris e conta a história de amor entre o poeta Rudolfo e a bordadeira Mimi, aqui interpretados pelo tenor Jonathan Tetelman e pela soprano Federica Lombardi, respectivamente.

MÚSICA

Sara Correia - Do Coração

RTP1, sábado, 23h38

Com realização de André Tentúgal, é um especial dedicado ao álbum Do Coração, de Sara Correia, que foi lançado em 2020 e que esteve nomeado para o Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa. A fadista canta acompanhada por Diogo Clemente (guitarra), Ângelo Freire (guitarra portuguesa), Marino Freitas (viola baixo), Vicky Marques (bateria) e Ruben Alves (piano).

Fatoumata Diawara

RTP2, domingo, 23h05

A Rolling Stone descreveu uma das suas actuações como “hipnótica e cativante”. Por cá, também lhe conhecemos essas capacidades. A cantora, compositora, guitarrista e actriz maliana tem trazido regularmente a palcos lusos a tradição africana erguida por uma nova voz e misturada com estilos que vão da pop aos blues.

Aqui, assistimos ao concerto que deu no festival parisiense Jazz à la Villette, em Setembro de 2020, quando tinha em mãos Fenfo (Something to Say), o segundo álbum a solo, lançado em 2018 e sucessor do aclamado Fatou, de 2011.

Foto Fatoumata Diawara AIDA MULUNEH

DESPORTO

Andebol: FC Porto x La Rioja

RTP2, sábado, 14h58

Ligação directa ao Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo para acompanhar a Supertaça Ibérica de Andebol Masculino. A primeira meia-final opõe o Porto ao Logroño La Rioja, estreante na competição. A segunda joga-se entre Sporting e Barcelona, às 17h28. Domingo, há nova transmissão para seguir a disputa pelo terceiro lugar (às 12h) e a final (às 15h), sempre com narração de Hélder Marques de Sousa e comentários de Jorge Tormenta.

HUMOR

Isto É Gozar com Quem Trabalha

SIC, domingo, 21h45

Depois da interrupção para banhos, Ricardo Araújo Pereira e a sua trupe regressam hoje à antena para mais uma vaga de sátira à actualidade política e não só. O tom é também aplicado a quem se senta na cadeira de entrevistado.

INFANTIL

A Pequena Sereia (VP)

Disney Channel, sábado, 16h40

Curiosa e inconsequente, a jovem sereia Ariel não está disposta a deixar que o pai, o rei Tritão, lhe corte as pernas do seu maior sonho: ser como os humanos. Por isso, vai ter com Ursula, a bruxa do mar, e faz um pacto perigoso com ela. Em 1989, a Disney baseou-se no conto de Hans Christian Andersen para criar esta aventura que se tornaria um clássico da animação e ganharia dois Óscares: melhor banda sonora (composta por Alan Menken) e canção original (Under the sea).

Dos mesmos estúdios sairiam dois outros filmes que também são exibidos esta tarde: a prequela O Segredo da Pequena Sereia (às 14h10) e a sequela A Pequena Sereia 2: Regresso ao Mar (às 15h25). A trilogia é emitida quatro dias antes da chegada à Disney+ da versão em live-action que se estreou este ano nas salas.

O Filme Lego (VP)

Hollywood, domingo, 8h15

Esta comédia de animação dirigida por Phil Lord e Christopher Miller tem como protagonista um bonequinho que trabalha na construção civil, na grande cidade Lego. Até aqui, tem vivido alegre, despreocupado e seguindo à risca os manuais de instruções.

Tudo muda quando se vê metido numa missão que visa salvar o mundo do terrível Lorde Negócios. Felizmente, não estará só nesta aventura: Batman, Vitruvius, Lanterna-Verde, Super-Homem e até a Super-Mulher, sob a forma de bonecos de plástico, virão dar a sua preciosa ajuda.