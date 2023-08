Observatório de preços será apresentado pelo Governo a 13 de Setembro

Mais de um ano depois de ter anunciado a criação de um observatório de preços, a ministra da Agricultura vai finalmente apresentar este organismo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela governante, que afirmou que o observatório de preços "está pronto há mais de um mês" e que será revelado primeiro numa reunião com a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agro-alimentar (PARCA) a 13 de Setembro.

"É uma reunião de especial importância. Temos há mais de um mês o observatório de preços pronto para tornar público, mas temos o compromisso de só o fazermos após a apresentação de todos os parceiros", disse Maria do Céu Antunes, à margem da inauguração da 9.ª edição da AgroSemana – Feira Agrícola do Norte, na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Segundo a ministra, a apresentação daquele observatório, anunciado em Maio de 2022 com o objectivo de fazer uma "monitorização eficaz" dos custos e preços ao longo da cadeia de abastecimento agro-alimentar, vai decorrer no dia 13 de Setembro numa reunião da PARCA.

"Vamos fazer essa apresentação e disponibilizar este observatório para que todos possam conhecer os preços ao consumidor. Vai mostrar os preços a quatro anos a esta parte e vai tendo actualizações semanais para que tenhamos uma percepção mais real daquilo que esta a ser cobrado pela entrega dos alimentos aos consumidores", explicou.

Para a responsável pelo sector da Agricultura, aquele observatório tem "especial importância" , nomeadamente para o sector leiteiro: "Vamos estudar a formulação dos preços desde a produção até ao consumidor, e isto é de capital importância porque aquilo que é expectável que aconteça ao longo de uma cadeia de produção é que não haja prejuízo em nenhum dos seus elos", disse.

O observatório de preços da cadeia de abastecimento agro-alimentar "Nacional é Sustentável", que até já tem um site em desenvolvimento com a evolução dos preços de alguns produtos, foi anunciado pela primeira vez em Maio de 2022 pela ministra, mas apenas formalizado em Outubro do mesmo ano num despacho conjunto do Ministério da Agricultura e da Alimentação e do Ministério da Economia e do Mar.

Em Março deste ano, a ministra garantiu que o Governo estava a estudar "todas as medidas" para "garantir que o consumidor paga um preço justo", mas que iria esperar pelos dados do observatório para avançar com as mesmas. Sem divulgar a data de entrada em funcionamento do organismo, Maria do Céu Antunes avançou que o observatório estava ainda na primeira fase, a monitorização dos preços no produtor, a que se seguiria, em Abril, a fase da disponibilização dos preços ao consumidor e, em Junho, o acompanhamento da evolução da cadeia alimentar.

Na altura, a ministra justificou o atraso na criação do observatório com os “procedimentos de contratação pública aos quais estamos obrigados”.

Atrasos nos apoios

Questionada sobre os atrasos no pagamento de apoios a agricultores, Maria do Céu Antunes admitiu que há 40 milhões de euros de um total de cerca de 310 milhões para entregar, deixando um pedido: "Isto é também um apelo que faço a todos os agricultores que têm direito a receber estes apoios e não os receberam. Ou vão directamente ao seu site do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) corrigir dados que nos impedem de fazer a transferência, ou vão à sua cooperativa, às suas associações fazer", apelou.

Este "conjunto extraordinário de apoios", explicou, foi desenhado para fazer face ao "impacto que a covid-19 teve, que a guerra está a ter, a inflação e as alterações climáticas".

Quando questionada sobre a preocupação já manifestada pelos agricultores relativa ao aumento do preço dos combustíveis, Maria do Céu Antunes não se comprometeu com medidas concretas. "É uma questão que ainda não discutimos e que havemos de discutir em momento próprio. Nesta altura, aquilo que nos preocupa verdadeiramente é esta subida e de que maneira isso vai ter impacto na economia portuguesa", disse.