Já ouviram falar de news avoidance? A expressão refere-se a uma aversão às notícias, em especial aquelas que retratam uma humanidade em declínio, assolada por conflitos, doenças e catástrofes naturais. "Não sei se o mundo está pior do que costumava ser. Mas antes nunca senti [os acontecimentos] como se fossem uma ameaça pessoal", explicava Carolyn Cohen, uma professora reformada, ao The Washington Post.

No texto, publicado este mês no jornal norte-americano, a docente citava alguns dos assuntos que lhe despertam esta emoção tão precisa, a "ameaça pessoal": a crise do clima, a violência armada e o negacionismo climático. Carolyn Cohen não está só neste sentimento de desconforto, quase físico, que muitos sentem ao espreitar aquela que é uma montra do mundo – a homepage de um jornal.

O famoso relatório anual do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo revelou, na edição de 2023, que 38% dos inquiridos nos Estados Unidos admitiram que evitam notícias, às vezes ou frequentemente. O documento também explora a aversão selectiva às notícias, ou seja, quando consumimos informação de modo defensivo. Protegemo-nos daquilo que consideramos "tóxico" – para usar a palavra da moda –, evitando assim que imagens ou textos afectem o nosso humor ou a nossa saúde mental.

O Azul é a única secção de um jornal português com uma equipa inteiramente dedicada ao clima, ao ambiente e à sustentabilidade. Debruçamo-nos todos os dias sobre a crise climática – o desafio mais premente de quem habita hoje a Terra –, mas isso não significa que só falemos de desastres e colapsos iminentes. Esta quinta-feira, por exemplo, a jornalista Clara Barata conta a história de uma ave que quase se extinguiu na Nova Zelândia. Por muito tempo, pensou-se que o tacaé-do-sul estava extinto. Não estava. Existe uma população de cerca de 500 indivíduos que, agora, está protegida. É uma boa notícia.

Há mais. O Papa Francisco anunciou esta quarta-feira que vai, mais uma vez, escrever sobre a protecção da Natureza. Decidiu fazê-lo porque está em curso "uma terrível guerra mundial" contra o ambiente. O documento vem na sequência da famosa encíclica de 2015, o ano do Acordo de Paris, quando o representante máximo da Igreja Católica se posicionou ao lado dos cientistas na questão das alterações climáticas. Trata-se de um aliado de peso para a causa, independentemente da orientação religiosa de cada um.

Ainda há mais. Peritos das Nações Unidas ganharam coragem e escreveram, numa carta dirigida à gigante petrolífera Saudi Aramco, aquilo que é óbvio para muitos: a produção e distribuição de combustíveis fósseis ameaçam os direitos humanos, uma vez que roubam às gerações actuais e futuras o direito a um ambiente saudável. O documento não tem carácter vinculativo, mas constitui uma tomada de posição relevante.

Já a Aline Flor trouxe-nos a notícia de que o Comité dos Direitos da Criança emitiu um documento que quer apoiar a luta climática dos jovens. E a Ana Cristina Pereira, em reportagem com os fotojornalistas Paulo Pimenta e Tiago Bernardo Lopes numa freguesia de Cabeceiras de Basto, contou-nos a história de um casal de artistas que transformou um chão de cimento num jardim agro-florestal. É um relato de resistência.

Todas estas notícias são recortes do real que o Azul considerou relevantes para informar os leitores, e são tão necessárias como as ditas "notícias más". Contêm informação recolhida, editada e verificada que nos ajuda a compreender o presente e a contextualizar os desafios ambientais que temos, todos, pela frente. Mostram os problemas sem esquecer que há reacção, oposição, empatia, resistência. Que há movimentação no complexo e urgente tabuleiro climático. Decidir não as ler é legítimo, mas esta opção não faz o carbono desaparecer da atmosfera.

Gosto de pensar que aqueles que estão bem informados, que lêem notícias boas ou más, estão mais propensos a uma esperança fazedora, que é muito diferente do optimismo ingénuo. A esperança, como explicou a ensaísta Rebecca Solnit em entrevista ao jornalista Pedro Rios, é "um compromisso com a incerteza radical", um território "onde há espaço para actuar".

"O optimismo diz que o futuro vai ser óptimo, que não temos de fazer nada. O pessimismo e o desespero dizem que é tarde demais, que o futuro vai ser terrível, que não há nada que possamos fazer. Ambos assumem que o futuro já está decidido", afirma Rebecca Solnit, cujos livros estão recheados de esperança e informação, ajudando-nos a passar do sentimento de "ameaça pessoal" para o desejo de fazer da luta climática uma história colectiva.