Livros, estátuas vivas, cinema e saltaricos para entreter a família

FESTIVAIS

Novas Invasões

31 de Agosto a 2 de Setembro

Em Torres Vedras, um mercado oitocentista junto à Igreja de S. Pedro atrai nativos e forasteiros. É este o epicentro do Novas Invasões, festival que torna a ocupar espaços públicos da cidade inspirando-se na memória das invasões francesas. Mas há muito mais para ver nas cartas desta quinta edição.

Além da gastronomia, do artesanato e das recriações históricas, a animação passa por jogos tradicionais, oficinas, marionetas, danças, passeios pedestres, um Túnel do Tempo, uma Praça do Futuro, concertos (O Gajo, Tó Trips e Noiserv são três dos nomes convocados) e espectáculos como Mutabilia do Teatro do Mar ou Symfeuny da Deabru Beltzak, a quem cabem as honras de encerramento.

A entrada é gratuita; o cartaz detalhado está em novasinvasoes.pt.

Saltarico

3 de Setembro

Marionetas, música, teatro, malabaristas, dança, insufláveis, culinária, pinturas faciais, herbário, aulas de percussão, livros, contadores de histórias, oficinas, quintinha e animais para adopção, em parceria com a Associação Rafeiros Puros.

É nestes moldes que se apresenta a segunda edição do festival de artes para crianças Saltarico, que este ano complementa o cardápio com a Street Food Tour.

Domingo, entre as 15h e as 18h, no Mirante Emídio da Silva, em Penacova. A entrada é livre.

Static - Festival de Estátuas Vivas

4 a 9 de Setembro

Em Santa Cruz (Torres Vedras), a ordem é para parar. Ou melhor, aqui, quem se mexe é o público. Os performers ficam quietos, a praticar a arte da imobilidade expressiva.

Assim manda a cartilha do Static - Festival de Estátuas Vivas, que volta para mais uma edição (a 16.ª), alinhando duas dezenas de artistas nas ruas do centro da localidade piscatória — de onde sairão os apurados para a final do concurso, a realizar no Largo Jaime Batista da Costa.

O festival realiza-se todos os dias, das 21h30 às 23h30. No sábado, vale a pena chegar mais cedo: às 18h30, apresentam-se os novatos que responderam à chamada da oficina de técnicas de caracterização e preparação de figurinos, apontada a crianças e jovens dos seis aos 15 anos e reservada no calendário para dia 9, das 15h às 18h, na Pousada da Juventude de Santa Cruz (inscrição gratuita em teatro@cm-tvedras.pt).

LITERATURA

Festa do Livro em Belém

31 de Agosto a 3 de Setembro

Promovida pela Presidência da República e pela APEL (Associação Portuguesa de Editores e Livreiros), a iniciativa celebra este ano a sexta edição.

No Palácio Nacional de Belém (Lisboa), os visitantes podem passear nos jardins, mas também descobrir e comprar livros, participar em jogos tradicionais ou assistir a debates, apresentações de livros, leitura de contos, sessão de cinema com Autografia de Miguel Gonçalves Mendes (31 de Agosto, às 22h) e concertos de Sérgio Godinho, Ana Moura e Carlão (respectivamente, nos dias 1, 2 e 3 de Setembro).

Quinta, das 18h às 22h; sexta e sábado, das 11h às 22h; e domingo, das 11h às 21h. A entrada é livre.

Feira do Livro do Porto

25 de Agosto a 10 de Setembro

A décima edição do certame presta homenagem a Manuel António Pina (1943-2012), jornalista e escritor português vencedor do Prémio Camões em 2011.

Com 130 pavilhões renovados e mais de uma centena de editoras, livreiros e alfarrabistas, o programa conta ainda com um sem-número de actividades paralelas para todas as idades, como conversas, concertos, cinema, humor ou sessões de autógrafos.

Nos Jardins do Palácio de Cristal (Porto), com as portas abertas de segunda a quinta, das 12h às 21h; sexta, das 12h às 22h; sábado, das 11h às 22h; e domingo, das 11h às 21h. A entrada é livre.

MUSICAL

Luccas Neto: O Bem vs O Mal

2 e 3 de Setembro

Depois das notas tiradas n’A Escola dos Aventureiros, Portugal recebe as lições de O Bem vs O Mal.

É este o título do novo espectáculo musical de Luccas Neto, youtuber brasileiro e presença habitual no que respeita ao entretenimento no universo infantil, que regressa aos palcos lusos para “salvar a Cidade da Alegria dos vilões”, explica a sinopse, na companhia da Aventureira Vermelha, da Aventureira Roxa e do Aventureiro Branco.

O encontro está marcado para sábado, às 18h30, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota (Porto), com bilhetes entre 30€ e 65€. Domingo é a vez de Lisboa: na Altice Arena, à mesma hora, com bilhetes de 32€ a 70€.

TEATRO

O Grande Lago

2 e 3 de Setembro

A Imaginar do Gigante leva a palco a história de uma mãe urso e do seu filhote, que brincam no mar gelado do Pólo Norte, até ao dia em que as cidades se aproximam e “descongelam a sua casa”.

Apontada a maiores de três anos, a peça é apresentada na Casa de Teatro de Sintra este sábado e domingo, às 16h (7€), à boleia do festival de artes performativas Muscarium #9, que decorre em vários espaços da vila até 1 de Outubro.

Foto A Imaginar do Gigante leva O Grande Lago ao Muscarium DR

CINEMA

O Rei Leão

2 de Setembro

Na Fábrica da Pólvora de Barcarena (Oeiras), o ciclo de cinema infantil ao ar livre encerra com O Rei Leão (2019).

A história é bem conhecida: nas Terras Altas de África, o leão Mufasa reina com sabedoria e generosidade, conquistando o respeito do seu povo. Caberá a Simba, o seu filho, prosseguir o legado mas, para isso, terá de enfrentar Scar, o ressentido irmão de Mufasa, que sempre aspirou subir ao trono.

A história original venceu dois Óscares em 1995 e é aqui apresentada na versão live-action, construída pela Walt Disney Pictures e Fairview Entertainment. Sábado, às 18h30, com entrada livre.

AR LIVRE

Nautique WWA Wakeboard World Championships

31 de Agosto a 3 de Setembro

A Albufeira de Castelo de Bode é palco do campeonato mundial de wakeboard.

Na Praia do Lago Azul juntam-se as estrelas da modalidade e uma centena de amadores, todos dedicados a mostrar as suas manobras. Em terra, o alinhamento compõe-se de concertos e DJ sets no centro histórico de Ferreira do Zêzere.

A entrada é livre; o programa detalhado pode ser consultado em www.thewwa.com/portugal/worlds.

OFICINAS

Vamos Fazer um Filme de Animação?

2 a 16 de Setembro

Em Coimbra, os Sábados para a Infância do Teatro da Cerca de São Bernardo começam a temporada com três oficinas dedicadas ao cinema. Numa produção conjunta do Jazz ao Centro Clube, A Escola da Noite, a Blue House e o Centro de Artes Visuais, as crianças dos seis aos 12 anos são convidadas a explorar diversas técnicas de criação cinematográfica.

Começam por Construir as Personagens com Joana Corker no Salão Brazil (dia 2). Animar as Personagens com Sérgio Gomes no Centro de Artes Visuais (9) e Sonorizar e Musicar o Filme com Luís Pedro Madeira e Jorri no Teatro da Cerca de São Bernardo (16) são os passos que se seguem. Cada oficina tem início às 11h e um custo associado de 10€.