Investigação ao vocalista dos Rammstein por alegados abusos sexuais encerrada por falta de provas

Till Lindemann, 60 anos, vocalista da banda de metal alemã Rammstein, que a 26 de Julho actuou no Estádio da Luz, em Lisboa, já não está a ser investigado pela polícia na sequência de ter sido acusado por várias mulheres de as ter drogado para depois as agredir sexualmente.

Os procuradores chamados a acompanhar as averiguações em torno dos alegados crimes sexuais do músico chegaram à conclusão de que não se reuniram, até aqui, elementos credíveis que permitam levá-lo a tribunal.

Os investigadores “não forneceram nenhuma prova” dos abusos sexuais que Lindemann terá cometido, fizeram saber os procuradores de Berlim que acompanhavam o inquérito, num comunicado divulgado terça-feira, tornando claro que nenhuma acusação será proferida contra o cantor.

Sebastian Büchner, porta-voz do Ministério Público, responsável pelo comunicado, explicou que foi particularmente difícil “fundamentar suficientemente as alegações relativas aos crimes” porque muitas das denúncias foram anónimas, escreve o diário norte-americano The New York Times.

O caso contra o vocalista dos Rammstein começou a ganhar forma em Maio, quando Shelby Lynn, uma fã irlandesa de 24 anos, veio a público dizer que, depois de um concerto de promoção do álbum Zeit (2022) em Vilnius, na Lituânia, Lindemann a tinha drogado e tentado agredi-la sexualmente.

Depois de Shelby Lynn ter falado, outras mulheres fizeram declarações semelhantes, pondo a descoberto um alegado esquema de angariação de mulheres que, mais tarde, teriam de lidar com os avanços sexuais do frontman da banda alemã.

Segundo as acusações vindas a público, estas jovens eram escolhidas através das redes sociais e nas primeiras filas dos concertos e mais tarde convidadas para visitas aos bastidores dos concertos e para festas com os membros dos Rammstein.

Embora nenhuma das fãs acuse Lindemann de violação, todas se dizem sexualmente abusadas e todas suspeitam que o músico, ou alguém por ele, as tenham drogado para diminuir a sua capacidade de reagir à agressão do cantor.

Pelo menos uma destas jovens, precisamente Shelby Lynn, fez queixa da conduta do vocalista às autoridades, no seu caso à polícia lituana, que nada terá feito para apurar da veracidade das suas alegações. Lynn garante que o músico reagiu de forma violenta quando ela o rejeitou.

Segundo a agência de notícias France Presse, algumas das acusações contra Lindemann partiram de terceiros e não de mulheres directamente envolvidas nas agressões sexuais.

Desde o início que Till Lindemann tem vindo a desmentir as acusações. "São invariavelmente falsas", disse através dos seus advogados.

O inquérito, que foi desencadeado em Junho, foi agora encerrado por falta de provas, o que significa que o cantor não terá de responder em tribunal.

“Agradeço a todos os que se mantiveram imparciais aguardando o fim da investigação”, escreveu na terça-feira o cantor na sua conta na rede social Instagram.

Resta saber agora que reacções produzirá o fim desta investigação. Recorda o New York Times que, perante as alegações de conduta sexual criminosa por parte de Lindemann, a Universal, editora que distribuiu a música dos Rammstein, pôs fim a qualquer acção promocional da banda e que outros parceiros comerciais cortaram relações com esta formação que é uma das mais bem-sucedidas do rock alemão.

A ministra alemã da Cultura, Claudia Roth, também tinha vindo a público condenar comportamentos como os descritos pelas fãs: “Precisamos de uma maior sensibilização para o abuso de poder e para a violência sexualizada, e não só na indústria musical, mas em toda a indústria cultural", disse, aqui citada pelo jornal americano.