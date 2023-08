Alzheimer: “Temos um optimismo cauteloso” em relação aos novos fármacos

Leia também a primeira parte da entrevista: “Falamos das quotas de género; e as quotas de idade?”

Em todo o mundo, estima-se que haja 47,5 milhões de pessoas com demência, com a doença de Alzheimer a representar cerca de 60 a 70% dos casos, segundo dados de 2015 da Organização Mundial da Saúde. Para Portugal, embora sem estudos detalhados, as estimativas apontam para quase 200 mil pessoas com demência, sendo a Alzheimer a principal causa deste tipo de doenças. A neurocientista Luísa Lopes, do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, deixa a sua visão sobre o que se sabe, e não sabe, sobre a doença e como olha para três novos medicamentos a chegar ao mercado.