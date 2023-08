Azul, mas pouco: a super-Lua vista pelo Mundo

Não, não é mesmo azul. E não, não está mesmo maior, só mais próxima. O fenómeno raro da "super-Lua azul" colocou, por todo o mundo, olhos curiosos colados no céu para observar o satélite, aparentemente muito maior do que é comum.

Para acontecer uma "super-Lua azul" é necessária a conjugação de uma série de factores. Ao mesmo tempo que acontece uma super-Lua, ou seja, quando a Lua está no seu ponto de maior proximidade em relação à Terra, tem de ocorrer uma Lua azul, nome dado à segunda Lua Cheia de um determinado mês.

Em média, diz a NASA, uma "super-Lua azul" acontece uma vez por década. As próximas estarão visíveis em Janeiro e Março de 2037, daqui a 14 anos.

Segundo a Encyclopaedia Britannica, o termo "Lua azul" surgiu de uma expressão do século XVI, usada para designar algo que seria impossível. No entanto, dois anos depois da erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, em 1883, várias pessoas alegaram avistar no céu uma Lua com tonalidades, efectivamente, azuis.