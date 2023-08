No patamar da pobreza – um país sem rei nem roque?

Na rentrée política para o “campeonato” de 2023/2024 há quem se destaque pelo déjà vu doutros outonos passados: a tipologia dos compromissos, que sói apregoar publicamente, levou à Universidade de Verão do PSD uma revisitação de promessas desesperadas do seu secretário-geral, e a gente pergunta se não houve ali alguém que se enganou…

Num discurso apologético e algo sanguíneo – demonstrativo da louca da casa que reina em algumas formações partidárias –, Hugo Soares diz que não sabe onde anda António Costa e jura que o país está “sem rei nem roque”… Nada que não soubessem os portugueses, que já o sentem há tempos, dolorosos e longos tempos e cujo patamar de pobreza para que se vêem atirados – alguns casos, extrema – foi alcançado com a ajuda prestimosa de quem assistiu de camarote à degradação das condições de vida de quem trabalha e não integra qualquer nicho ideológico no centrão que se abriga ora em casa do PS, ora em casa do PSD… sem a beleza dos bailinhos da Madeira ou dos corridinhos do Algarve.

As jornadas parlamentares, universidades de Verão, conselhos de ministros informais (ou nem pouco mais ou menos) ou outras provas de vida que o Governo – e esta oposição social de que fala Hugo Soares – vai produzindo são naturalmente uma dança que um precisa e o outro permite, não vá o diabo tecê-las e acontecer o que escrevia António Aleixo: "Vós que lá, do vosso império, prometeis um mundo novo; calai-vos que pode o povo querer um mundo novo, a sério…"

Esta pobreza é que não deve continuar!

Maria Morais Mendes, Canidelo

Crise habitacional

Ter uma habitação é um direito de qualquer cidadão, mas para que seja um direito garantido importa que quem tem responsabilidades governativas possa debruçar-se sobre o encontro de soluções para resolver a crise habitacional que tem feito crescer o número dos sem-abrigo, que são despejados das suas casas, por não disporem de meios financeiros para suportar os custos elevados que decorrem da especulação do mercado.

Mais do que palavras sobre o pacote Mais Habitação, é preciso uma análise aprofundada de um problema que não tem tido a atenção devida por parte do Governo, mais preocupado com discursos floreados do que em olhar o problema que se tem acentuado nos últimos anos, porque enquanto os governantes e outros têm habitação garantida, pelos salários que ganham, uma grande percentagem de cidadãos apenas sobrevive da caridade alheia, fazendo da rua a sua casa.

A par da falta de vontade política na resolução do problema, a burocracia e apostas erradas, entre outras, poderão estar na origem da crise habitacional, onde é verdade que a crise no mercado financeiro contribui para a mesma, mas em que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência poderiam ser parte da solução.

Américo Lourenço, Sines

Professores, profissão mais que desvalorizada

É verdade que para alguns professores se prevê alguma parcial recuperação, mas ao nível da recuperação do tempo, mais de seis anos metidos na gaveta, coisíssima nenhuma é o que os professores irão ter, depois da trapalhada que originou o decreto-lei: Marcelo vetou e fez um "vistaço", sendo pólvora seca. O Governo reformulou o texto, para dizer que talvez possa avaliar a situação dos professores na próxima legislatura(!). Vêm aí eleições...

Os docentes fragmentados pela pulverização de sindicatos não ajuda, e ainda menos a fractura entre a Fenprof e o Stop. As divisões favorecem a política medíocre do Ministério da Educação. Ninguém merece a agitação nas escolas. Esta gente que diz que governa alimenta de sobremaneira o desespero dos pais e o populismo da direita extrema e da extrema-direita. Este absolutismo é uma nódoa indelével!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

​Presos políticos

A Federação Russa, ao manter na cadeia Alexei Navalny, dá força a quem luta contra o regime de Putin. Muitos são os países que preferem erguer grades como forma de manter e desencorajar atitudes de contestação. No entanto, não podemos falar só de nomes sonantes que perderam a liberdade por lutarem pelos seus ideais políticos. Há milhares de cidadãos anónimos sofrendo nas cadeias por razões políticas. Será Julian Assange um preso político? Os EUA afirmam-se como campeões da liberdade de expressão. A acusação que pesa sobre Julian Assange é a de espionagem devido a o activista australiano ter publicado no site WikiLeaks documentos sobre possíveis crimes de guerra cometidos pelos EUA durante a invasão do Iraque. Também Putin acusa Navalny de espionagem. Em que ficamos?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim