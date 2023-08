Para evitar a derrota na investidura, Feijóo propõe governo de dois anos a Sánchez

O líder do Partido Popular trouxe para a reunião com o líder socialista a proposta de um governo a prazo para evitar acordos com os independentistas. Sánchez rejeitou de imediato.

E, sem que quase ninguém esperasse, eis que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofereceu ao líder socialista, Pedro Sánchez, uma proposta inédita na história democrática de Espanha: um governo a prazo centrado na aplicação de reformas estruturais. Foi o esforço derradeiro de Feijóo para evitar o falhanço da sua investidura, rejeitado de imediato pelo secretário-geral do PSOE.

Pouco se esperava da reunião desta quarta-feira entre Feijóo e Sánchez, sobretudo por ter lugar num contexto de grande tensão e crispação entre os dois maiores partidos espanhóis. Mas Feijóo, de quem partiu a iniciativa do encontro no Congresso dos Deputados, guardava uma proposta de última hora que ia além de um pedido simples para que os socialistas viabilizassem a sua investidura.

O líder do PP propôs a Sánchez que permita a formação de um governo conservador com duração de dois anos durante os quais quer discutir e aprovar com os socialistas seis pactos sectoriais. No fim desse período, Feijóo compromete-se a pedir eleições antecipadas.

“Ofereço um pacto pela governabilidade, ou Espanha ficará nas mãos dos independentistas”, afirmou Feijóo, numa conferência de imprensa à saída do encontro que durou menos de uma hora.

Com a opção apresentada pelo líder popular, “a influência que pretendem ter os partidos independentistas seria desactivada e Espanha poderia garantir a igualdade de tratamento aos espanhóis”, explicou ao El Mundo uma fonte do partido com conhecimento do teor da conversa entre os dois dirigentes.

As reformas que Feijóo promete promover e levar a cabo ao longo dos dois anos de mandato incluem pactos pela “regeneração democrática”, pelo Estado social, reestruturação económica, famílias, água e território.

A atenção do PP é a de sublinhar a dependência de Sánchez dos partidos independentistas catalães e nacionalistas bascos para uma eventual investidura de um governo do PSOE. “Não podemos permitir que a governabilidade de Espanha se converta num bem leiloado e que esteja sujeito à chantagem permanente daqueles que procuram privilégios particulares à custa e em prejuízo da maioria dos espanhóis”, lê-se na proposta apresentada por Feijóo.

O candidato a chefe do Governo espanhol esclareceu que a sua proposta não é a de uma grande coligação entre populares e socialistas. “Não apresentei a Sánchez a hipótese de uma grande coligação, porque essa possibilidade já foi rejeitada e não será possível enquanto Sánchez for secretário-geral do PSOE”, afirmou Feijóo.

O líder do partido de centro-direita revelou que “lamentavelmente” Sánchez rejeitou a sua proposta, dizendo que o dirigente socialista não está interessado em acordos com os “partidos constitucionais”.

Seria sempre altamente improvável que Sánchez aceitasse os termos de Feijóo para que viabilize a sua investidura marcada para 26 e 27 de Setembro. Ainda antes da reunião, os dirigentes socialistas diziam que as negociações levadas a cabo pelo líder popular eram uma “fita” e uma perda de tempo, uma vez que a aritmética parlamentar não parece fornecer qualquer margem para que a investidura seja aprovada.

Somados os votos das bancadas do PP e das outras formações que já garantiram apoiar Feijóo, incluindo o Vox, de extrema-direita, os conservadores ficam a poucos deputados da maioria absoluta para que a investidura seja aprovada.

Para Feijóo, a única saída seria uma abstenção da bancada socialista na segunda volta da votação, em que é apenas necessária uma maioria relativa.

Sánchez ambiciona manter-se como chefe do Governo e tem estado concentrado em negociar o apoio parlamentar com as formações independentistas e nacionalistas, dando como certo o falhanço de Feijóo em assegurar a investidura no final do próximo mês.