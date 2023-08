Relatório avança que obras do Metro do Porto agravaram impacto das cheias de Janeiro

Documento produzido pelo LNEC adianta que trabalhos de alteração da rede de drenagem e as características do estaleiro da empreitada contribuíram para que as inundações escalassem.

Teria existido inundação na mesma, mas as obras do Metro do Porto agravaram o impacto que as cheias tiveram no eixo onde estão as ruas Mouzinho da Silveira e das Flores. Este é o resultado do relatório produzido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), encomendado pela empresa de transportes sobre carris, para apurar a interferência dos trabalhos em curso, naquela zona, quando a água inundou, no início do ano, aqueles arruamentos e entrou dentro de estabelecimentos e outros imóveis, tendo causado prejuízos aos proprietários e arrendatários dos espaços em causa.