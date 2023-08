TAP com lucros de 22,9 milhões nos primeiros seis meses do ano

A TAP SA obteve um lucro de 22,9 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, uma melhoria de 225 milhões de euros em relação ao período homólogo, em que registara um prejuízo de 202,1 milhões de euros.

As contas semestrais foram comunicadas ao mercado pela transportadora aérea nesta quarta-feira e, segundo a companhia, “é a primeira vez” desde 2019 – desde a aplicação do plano de restruturação – que a transportadora alcança “resultados positivos nos primeiros seis meses de um ano”.

Há uma “tendência sustentada de melhoria comercial e financeira da TAP”, afirma o novo presidente da TAP, Luís Rodrigues, no comunicado em que a empresa justifica os resultados positivos com o “forte crescimento das receitas operacionais” da companhia, que aumentaram 600 milhões de euros em relação aos primeiros seis meses de 2022, passando para 1900 milhões de Janeiro a Junho deste ano.

“Os resultados operacionais do primeiro semestre evidenciam um desempenho excepcional das métricas financeiras e comerciais durante o primeiro semestre. A TAP apresenta um EBITDA recorrente [resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações] de 361,7 milhões de euros, com uma margem de 19%. O EBIT recorrente também se mantém forte, em 124,5 milhões de euros, com uma margem de 6,5%”, indica a empresa.

No terceiro trimestre de 2022, a TAP já conseguira registar lucros (111,3 milhões de euros) e, nas contas anuais, o resultado acabou por ser positivo, com lucros de 65,6 milhões (os primeiros desde 2017), num ano em que os salários dos trabalhadores ainda enfrentaram um corte de 25%, hoje já mais baixo.

Para o novo presidente executivo da empresa, sucessor de Christine Ourmières-Widener, que liderou a primeira fase do processo de reestruturação, a empresa está no bom caminho para continuar a recuperar. No comunicado, o CEO afirma que “as margens operacionais e o trajecto de desalavancagem, acima das metas do plano de restruturação, provam a sustentabilidade financeira do grupo num momento crítico” da história da empresa. No entanto, avisa, “ainda há um longo caminho a percorrer”.

Quanto aos próximos meses, Luís Rodrigues refere que “a procura continua forte, com as reservas para os próximos trimestres a atingirem valores consideráveis, indiciando um segundo semestre intenso, para o qual a TAP estará preparada.” E frisa que a empresa tem vindo a “envolver cada vez mais os trabalhadores”, a “gerir o histórico de reclamações” e a procurar “melhorar as operações”, tarefas que, vinca o CEO, já permitiu à companhia “capitalizar no período de Verão”.