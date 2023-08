Sporting oficializa lateral Fresneda até 2028

O defesa direito espanhol Iván Fresneda é oficialmente reforço do Sporting até 2028, tendo o emblema de Alvalade garantido a transferência do jovem de 18 anos por nove milhões de euros, mais dois de milhões dependentes de objectivos acordados com o Valladolid.

Blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, Fresneda é opção para uma posição onde terá a concorrência de Ricardo Esgaio e Geny Catamo, podendo ainda oferecer garantias numa defesa a quatro. Depois de ter abortado a contratação de José Angel Carmona (não passou nos exames médicos) e ter falhado o ataque a Zanoli, do Nápoles, o Sporting garante um reforço ambivalente.

O Valladolid garante o direito a 10% de uma futura transferência do internacional sub-19 da selecção de Espanha, que depois de ter chegado a Lisboa e ter assistido ao triunfo do Sporting sobre o Famalicão cumpriu todas as formalidades e assinou por cinco épocas.

"Para mim é um orgulho tremendo poder representar este grande clube e vestir esta camisola. Estou muito entusiasmado com esta nova etapa e quero desfrutar ao máximo”, afirmou o lateral ao site oficial do Sporting.