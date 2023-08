O Mundial de basquetebol voltou à “normalidade”

Terminou a fase preliminar do torneio, com quase todos os favoritos a seguirem para a ronda seguinte.

Depois da enorme surpresa que foi a eliminação da França, o Mundial de basquetebol, organizado por Indonésia, Filipinas e Japão, regressou à normalidade e não houve mais surpresas na terceira e última jornada da fase preliminar. Os “bleus” foram mesmo a excepção no que diz respeito a selecções que chegavam a este torneio com aspirações de irem longe. EUA, Canadá, Espanha, República Dominicana, Sérvia, Lituânia, Alemanha e Eslovénia fizeram o pleno de vitórias na primeira fase e entram em vantagem para a segunda fase, onde se decidem os apurados para os quartos-de-final.

Os EUA, grandes candidatos ao título, fecharam esta fase com um triunfo muito folgado sobre a Jordânia por 110-62 – toda a gente no Team USA teve tempo de jogo e marcou pontos, com destaque para os 22 de Anthony Edwards em apenas 18 minutos. O Canadá é outra selecção que tem dominado neste Mundial, tendo fechado a primeira ronda com um triunfo por 101-75 sobre a Letónia – Shai Gilgeous-Alexander voltou a estar em evidência, com 27 pontos. Outro dos totalistas desta fase foi a campeã mundial Espanha, que fechou com uma vitória por 85-65 sobre o Irão.

As duas selecções africanas lusófonas ficaram pelo caminho, ambas com uma vitória e duas derrotas na primeira fase. A estreante Cabo Verde, que tinha derrotado a Venezuela, caiu perante a Eslovénia por 92-77 – mais um bom jogo de Luka Doncic, com 19 pontos, sete ressaltos e nove assistências. Quanto a Angola, que teve a sua vitória frente às Filipinas, fechou a sua participação nesta fase com um desaire frente à República Dominicana por 75-67.

Os resultados da primeira fase de grupos são transportados para a segunda fase, onde cada selecção irá fazer dois jogos, tanto nos grupos de acesso aos quartos-de-final, como os grupos para definir as classificações do 17.º ao 32.º lugar.

Apurados

Grupo I – Sérvia, República Dominicana, Itália e Porto Rico

Grupo J – EUA, Lituânia, Montenegro e Grécia

Grupo K – Eslovénia, Alemanha, Austrália e Geórgia

Grupo L – Canadá, Espanha, Brasil e Letónia

Classificação do 17.º ao 32.º

Grupo M – Angola, Sudão do Sul, Filipinas e China

Grupo N – Egipto, Nova Zelândia, Jordânia e México

Grupo O – Japão, Cabo Verde, Venezuela e Finlândia

Grupo P – França, Costa do Marfim, Irão e Líbano