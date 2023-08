Liga dos Campeões: a última época da abundância para Portugal

Pela nona vez na história da competição, Portugal terá três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões, cujo sorteio se realiza nesta quinta-feira, em Monte Carlo, a partir das 17h. O Sp. Braga foi a última a garantir o seu lugar, depois do duplo triunfo frente aos gregos do Panathinaikos, juntando-se a Benfica e FC Porto, que já tinham o seu lugar reservado por terem sido os dois primeiros da I Liga na temporada passada. Mas esta “abundância” de lugares para as equipas portuguesas vai acabar, pelo menos nos próximos tempos. A partir de 2024-25, com uma Champions remodelada, apenas o campeão português está garantido, enquanto o segundo terá de passar por duas eliminatórias. E o terceiro? Vai para as pré-eliminatórias da Liga Europa.

Sim, Portugal vai estar ao nível da Escócia e da Bélgica a partir da próxima época, mas nesta ainda consegue colocar mais equipas na Champions do que a França e os Países Baixos – acima, só a Espanha, com cinco, e Inglaterra, Alemanha e Itália, com quatro. E Portugal já se tinha habituado a ter três equipas na Liga milionária – aconteceu nas três últimas épocas e nove vezes nas últimas 18. Para que volte a ter três representantes na Champions, terá de subir um lugar no “ranking” de coeficientes da UEFA e isso não parece que vá acontecer tão cedo.

Por enquanto, os milhões vão entrando em quantidades generosas nos bolsos das três equipas apuradas para a fase de grupos. O FC Porto foi quem arrecadou mais até agora (41,7 milhões), seguindo-se o Benfica (39,4 milhões), com o Sp. Braga a garantir perto de 30 milhões. Depois disto, podem continuar a somar consoante o rendimento desportivo na prova, que terá a primeira jornada a 19 e 20 de Setembro – 2,8 milhões por cada vitória, 930 mil por cada empate, 9,6 milhões por chegar aos oitavos-de-final, 10,6 milhões pelos quartos-de-final, 12,5 milhões pelas “meias” e 20 milhões por vencer a competição.

Potes diferentes

Por ter sido o campeão português, o Benfica tem direito a estar no pote 1 para o sorteio desta quinta-feira e, por isso, é poupado a enfrentar já os outros campeões, um grupo que inclui Manchester City, Barcelona, Nápoles, PSG e Bayern Munique. Mas não escapa aos “tubarões” do pote 2, como o Real Madrid, o Arsenal ou o Manchester United. Não podendo defrontar uma equipa do mesmo país (FC Porto), os “encarnados” não terão propriamente nenhum “rebuçado” disponível, mas será sempre melhor enfrentar um RB Leipzig, por exemplo, do que um Real Madrid.

Foto

Estando no pote 2, o FC Porto evita todos os colegas de sorteio, mas pode bem ficar agrupado com qualquer um dos outros campeões. Ainda assim, há um par de equipas que seria desejável para os “dragões”, com o Sevilha, vencedor da Liga Europa na época passada, à cabeça – os andaluzes tiveram um início horrível de época, com três derrotas a abrir a Liga espanhola. Depois, não seria desagradável apanhar o campeão neerlandês, o Feyenoord, que tem tido um início de época aos soluços – uma vitória e dois empates.

Naquela que será a sua terceira participação na fase de grupos, o Sp. Braga estará no pote 3 a contar com alguma fortuna no sorteio para poder sonhar com os “oitavos” – nas duas épocas anteriores, 2010-11 e 2012-13, ficou-se pela fase de grupos, sendo que, na primeira participação, seguiu para a Liga Europa, prova na qual seria finalista vencido, em Dublin, frente ao FC Porto. Os perigos e os “rebuçados” para a formação arsenalista são os mesmos para Benfica e FC Porto.

Deste pote 3, para “águias” e “dragões” haverá sempre o perigo italiano, com AC Milan e Lazio, assim como o campeão austríaco Red Bull Salzburgo ou o campeão ucraniano Shakhtar Donetsk. E no pote 4, também haverá algumas equipas que seria interessante evitar, como o Newcastle, alimentado pelos milhões árabes, a Real Sociedad, que vem de uma bela época na Liga espanhola, agora reforçada com André Silva, ou o Lens, vice-campeão francês com apenas menos um ponto que o PSG.