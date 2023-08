Festival Lisbon Revisited recebe os poetas Simon Armitage, Kwame Dawes e Chus Pato

A ucraniana Halyna Kruk e os portugueses Andreia C. Faria, Hélia Correia, João Luís Barreto Guimarães e Pedro Mexia são outros convidados do festival de poesia promovido pela Casa Fernando Pessoa.

O festival literário Lisbon Revisited – Dias de Poesia vai regressar à Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, no final de Outubro, juntando oito poetas premiados, nacionais e internacionais, como Simon Armitage, Kwame Dawes e Chus Pato, anunciou esta quarta-feira a organização.

O festival vai decorrer nos dias 27, 28 e 29 de Outubro e deverá ainda receber a ucraniana Halyna Kruk e os portugueses Andreia C. Faria, Hélia Correia, João Luís Barreto Guimarães e Pedro Mexia.

No dia 28, o Lisbon Revisited vai também acolher A Garota Não, que mostrará "como poesia e música se constroem juntas".

Segundo a Casa Fernando Pessoa, o festival vai marcar a estreia em Portugal do britânico Simon Armitage, professor universitário e poeta laureado do Reino Unido, distinguido em 2019 com o título antes ocupado por nomes como Carol Ann Duffy, Andrew Motion ou Ted Hughes, para citar apenas os mais recentes.

O poeta Kwame Dawes nasceu no Gana em 1962 e mudou-se para a Jamaica com a família quando tinha nove anos. Professor na Universidade Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos, é autor de cerca de vinte livros de poesia, mas tem praticado também outros géneros literários, do teatro à ficção narrativa.

A Casa Fernando Pessoa assinala que, no âmbito do Lisbon Revisited, tanto Armitage como Dawes vão ter pela primeira vez poemas seus traduzidos para português.

Simon Armitage tem publicado em Portugal o seu primeiro romance, O Homenzinho Verde, editado em 2002 pela Asa com tradução de Isabel Alves.

A galega Chus Pato nasceu em 1955 e já lançou 11 livros desde 1991, "pelos quais recebeu vários prémios, como o Prémio Nacional da Crítica Espanhola, na sua modalidade de poesia galega", refere a editora Ultramarinos. Em Portugal, está publicada a antologia Um Fémur de Voz Corre a Galope, editada em 2022 pela Officium Lectionis, com organização e prólogo de Genaro da Silva e tradução de Jorge Melícias e José Biscaia.

A ucraniana Halyna Kruk fez parte da antologia Quando a Primavera Chegar – 10 Poemas de Guerra, publicada pela Casa Fernando Pessoa, tendo o seu mais recente livro publicado nos Estados Unidos, A Crash Course in Molotov Cocktails, recebido o prémio Sundara Ramaswamy para poesia traduzida.

Andreia C. Faria já foi distinguida com o Prémio Literário Fundação Inês de Castro e com o prémio Autores para melhor livro de poesia, e viu o título de um dos seus livros, Alegria para o fim do mundo, servir de mote à edição de 2020 da Feira do Livro do Porto.

Hélia Correia conquistou o Prémio Camões em 2015 e recebeu, ao longo de uma carreira de décadas, vários outros galardões, como o PEN, o prémio Máxima de Literatura ou o prémio literário do Correntes d'Escritas.

João Luís Barreto Guimarães é médico e poeta, e é também o mais recente galardoado com o prémio Pessoa, tendo ainda recebido o Grande Prémio de Literatura dst e o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa.

Pedro Mexia é poeta, cronista, comentador e consultor do Presidente da República para a área cultural, tendo o seu livro Lá Fora vencido o Grande Prémio de Crónica da Associação Portuguesa de Escritores.

As sessões com os poetas participantes no Lisbon Revisited vão ser moderadas por Joana Meirim, Margarida Ferra, Margarida Vale de Gato, Maria Sequeira Mendes e Ricardo Marques.