Blur, Florence + The Machine, Arcade Fire encabeçam um Kalorama para fechar o Verão

No ano passado, foi uma surpresa a chegar na recta final do Verão, encerrando o roteiro de festivais portugueses com os concertos de Nick Cave, Arctic Monkeys, Chemical Brothers, Disclosure, Ornatos Violeta ou Legendary Tigerman, que reuniram mais de 110 mil espectadores ao longo de três dias. Em 2023, o Parque da Bela Vista, em Lisboa, acolhe pela segunda vez, desta quinta-feira até sábado, um Meo Kalorama que, com um cartaz onde encontramos Blur, Florence + The Machine, Arcade Fire, Aphex Twin, Siouxsie, Prodigy, Arca ou The Hives, com recinto remodelado, e com um palco extra, pretende confirmar-se como festival de relevo no panorama nacional – e além dele. “O último grande festival [de Verão] europeu”, assim o define a organização.

