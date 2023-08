Detido homem que terá violado jovem e agredido sexualmente outras mulheres em Guimarães

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 33 anos suspeito de ter violado uma jovem de 21 anos e de ter agredido sexualmente outras mulheres, em Guimarães, anunciou esta terça-feira aquele órgão em comunicado.

A PJ especifica que, na terça-feira da semana passada, o suspeito abordou um casal de namorados no centro da cidade de Guimarães. "O suspeito, após efectuar várias passagens de carro pela zona, acabaria por apear-se e abordar os jovens, que interpelou de forma provocatória", descreve a nota.

De seguida, conta a Judiciária, o suspeito usou uma faca para ameaçar o rapaz, que acabou por se afastar do local. Foi nessa altura que o alegado agressor, com antecedentes pela prática de crimes violentos, imobilizou a jovem com a ameaça da faca, encaminhando-a para um local mais escondido, onde, "com recurso à força e agressão física", acabou por a violar.

A investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ,​ permitiu identificar o suspeito, que foi abordado esta segunda-feira e alvo de diligências que permitiram recolher elementos de prova que desencadearam a sua detenção.

"Destas mesmas diligências foi possível recolher outros elementos de prova e associar este indivíduo a uma série de casos semelhantes que vinham ocorrendo em vários locais da zona de Guimarães", escreve a Judiciária, que esta quarta-feira de manhã dará uma conferência de imprensa com mais detalhes sobre este caso.

O suspeito será agora presente a um juiz de instrução que lhe aplicará as medidas de coacção que considerar adequadas.

O crime de violação aumentou 30,7% o ano passado relativamente ao ano anterior, tendo em 2022 sido registadas 519 queixas, o número mais alto da última década. No último Relatório Anual de Segurança Interna, divulgado em Março passado, destacava-se que na maior parte dos casos o agressor e a vítima conheciam-se. Apenas em 36% dos inquéritos investigados não existia qualquer relação entre ambos.

Cerca de metade dos arguidos por este tipo de crime (50,6%) têm entre 16 e 30 anos.