Geração “rasca” versus geração resignada

No dia 24 de Março de 1994, houve os protestos contra as propinas na universidade, não só por questões ideológicas mas também pelas implicações financeiras nos orçamentos familiares. Já alguém comparou os valores das propinas e o esforço financeiro das famílias de então e o esforço financeiro das famílias de hoje em dia? Isto considerando, principalmente, o custo do alojamento e tendo em consideração que o mesmo está a pôr em causa o acesso à universidade – mais do que a lei das propinas que moveu milhares de estudantes há quase 30 anos.

Em 1994, a corajosa geração (independentemente do estilo adoptado, que resultou, então, na injusta conotação de “rasca”) contrapõe-se a uma geração contemporânea, que devemos louvar, conquanto tenha uma atitude de resignação. Repare-se no grau de dificuldades financeiras a que são expostos os estudantes, reitero, por exemplo, por força do elevado custo do aluguer de um quarto, na maioria das situações, sem alternativas — principalmente para os alunos das classes médias (e alguns das classe média alta), porque não têm direito a apoios e cujas famílias, apesar de tudo, têm (muitas) dificuldades financeiras, atendendo à conjuntura.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Alunos do escalão A duplicaram

A notícia de que o número de alunos do escalão A duplicou nas candidaturas da primeira fase de acesso ao ensino superior demonstra que os níveis de pobreza continuam a aumentar. Seria positivo se esse número baixasse e não fazer parecer o contrário, como pretende mostrar o relevo dado na notícia a esse aumento.

A redução do número de alunos pobres é que devia ser um factor relevante. Significaria que as famílias tinham aumentado o seu rendimento. Os governos aproveitam estes dados para justificar o que não conseguem nas políticas laborais. Se criassem condições para aumentos salariais e redução de impostos, estes alunos provavelmente não estariam no escalão A.

Rafael Serrenho, Alandroal

Sobre a “classe média”

Em artigos recentes no PÚBLICO, referem-se Susana Peralta e Ricardo Arroja à questão da “classe média”. A primeira titula o seu escrito “a classe média é aquilo que cada político quiser”, e diz-nos que “qualquer definição estatisticamente razoável de classe média situa-se aqui – agregados familiares com rendimentos abaixo dos 7112€ de rendimento bruto tributável”. Ricardo Arroja diz-nos em título que, “em Portugal, classe média é ser pobre”, partindo de uma média aritmética de rendimentos. Uma classe média, a existir, teria de ser uma classe em sentido económico-social, com interesses e sujeições próprios e homólogos. Teríamos de começar por definir o que isso é. Se nos contentássemos com um critério que subdividisse uma população em “classes” apenas em função dos seus rendimentos, teríamos um escalonamento de classes piramidal com um número de degraus a tender para infinito. A palavra “média” é usada correntemente com uma grande amplitude. Por isso, não pode ser aqui usada à toa. Importa recorrer às noções de média, mediana e moda próprias da ciência estatística, demarcando-as com rigor, e sobretudo não falar de média para sugerir mediana – o que não é nada bonito.

António Reis, Vila do Conde

Perseguição a minorias cristãs no Paquistão

Escrevo para chamar a atenção para mais um violento ataque a uma minoria cristã no Paquistão, na cidade de Jaranwala, no Punjab. Aconteceu recentemente após uma acusação de blasfémia contra um empregado de limpeza cristão, que teria profanado o Corão. A resposta de uma multidão em fúria foi o ataque e a destruição de 20 igrejas, bem como de centenas de casas de famílias cristãs. Segundo informa a Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), 2000 pessoas tiveram de fugir e 1000 de acampar em campos de cana do açúcar. Quando tentaram regressar, tudo estava destruído.

É preciso que os meios de comunicação comecem a dar à perseguição a minorias cristãs o mesmo relevo (e bem!) que dão a perseguições a outras minorias, pois creio que não há minorias dignas de atenção e minorias irrelevantes, sem interesse mediático. O respeito e a tolerância para com as minorias são valores universais.

Teresa Seruya, Lisboa