Falha informática que cancelou centenas de voos do Reino Unido vai continuar a causar atrasos

A falha informática que provocou o cancelamento de centenas de voos de e para o Reino Unido na segunda-feira vai continuar a causar fortes constrangimentos no espaço aéreo britânico nos próximos dias, alertou Mark Harper, o secretário de Estado dos Transportes.

Centenas de passageiros foram afectados pelos atrasos e cancelamentos durante a manhã e início da tarde de segunda-feira, feriado no Reino Unido, depois que uma falha técnica no controlo de tráfego aéreo fazer com que os planos de voo tivessem que ser inseridos manualmente pelos controladores. Na tarde de segunda-feira, 232 voos que iam partir dos aeroportos do Reino Unido e 271 que iam aterrar em território britânico foram cancelados, disse ao The Guardian a empresa de análise de aviação Cirium.

Em entrevista à emissora BBC Radio 4, Mark Harper pediu desculpa pelo sucedido e disse que instou as companhias aéreas a "cumprirem as suas responsabilidades para com os passageiros". O secretário de Estado disse ainda que o Serviço Nacional de Tráfego Aéreo britânico (NATS, na sigla britânica) também pediu desculpas pela interrupção.

“[Esta falha] perturbou milhares de pessoas. Muitos voos foram cancelados devido à necessidade imperativa de manter o sistema a funcionar com segurança e vai demorar alguns dias até que todos voltem para onde deveriam estar", disse Harper. “As companhias aéreas têm a responsabilidade de transportar os passageiros de volta para casa ou de pagar para que sejam alojadas, além de [fornecerem] comida ou bebida”, acrescentou.

O responsável descartou, para já, que a falha tenha tido origem num ataque cibernético. “Não desejo, nesta altura, fazer julgamentos precipitados. O NATS teve que recorrer a um sistema manual que possui, é como sistema à prova de falhas. A sua principal responsabilidade era garantir que as pessoas voassem em segurança, por isso tiveram que reduzir a capacidade do sistema.”

As principais companhias aéreas do Reino Unido, incluindo a British Airways, já alertaram os passageiros para “atrasos significativos” e mudanças nos horários de partida e chegada de vários voos, pedindo a quem vai viajar que verifique as novas actualizações antes de se dirigir para os aeroportos.