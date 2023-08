Chefe da diplomacia britânica visita Pequim, porque a China “não pode ser ignorada”

Visita de Cleverly acontece num dos piores momentos das relações entre Reino Unido e China, com a Ucrânia, Hong Kong, Xinjiang e as restrições britânicas ao investimento chinês como pano de fundo.

Inicialmente prevista para Julho, mas adiada por causa do misterioso desaparecimento e consequente demissão do então ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, a visita do chefe da diplomacia do Reino Unido, James Cleverly, a Pequim acontece, finalmente, a partir desta quarta-feira, cinco anos volvidos da última viagem de um membro de topo do Governo britânico ao país e num dos piores momentos das relações entre os dois Estados das últimas décadas.

As “divergências” são muitas e “profundas”, assumiu esta terça-feira, antes da partida, o ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo conservador de Rishi Sunak, num comunicado divulgado pelo Foreign Office.

Aos olhos de Londres – e das principais potências ocidentais, com os Estados Unidos à cabeça – a posição ambígua chinesa sobre a invasão russa da Ucrânia, a interferência política e securitária em Hong Kong (antiga colónia britânica), os abusos de direitos humanos e religiosos em Xinjiang, as suas ambições territoriais no mar do Sul da China e noutros pontos estratégicos do Indo-Pacífico ou as práticas comerciais suspeitas justificam esse antagonismo.

Na última revisão do principal documento estratégico sobre a política externa e de defesa do Reino Unido pós-“Brexit”, em Março, o executivo conservador decretou mesmo que, sob o comando do Partido Comunista Chinês, “a China representa um desafio sistémico e definidor de uma era, com implicações em quase todas as áreas da política do Governo e no dia-a-dia da população britânica”.

Meses antes, depois de ter sido pressionado pela ala mais radical do Partido Conservador, na sequência das sanções impostas pelo Governo de Xi Jinping a alguns políticos britânicos, como o ex-ministro e ex-líder tory Iain Duncan Smith, por terem denunciado o “genocídio” de uigures em Xinjiang, Sunak já tinha anunciado que a “era dourada” das relações com a China – um termo utilizado em 2015 pelo ex-primeiro-ministro David Cameron – “chegou ao fim”.

“O tamanho, a História e a importância global da China significam”, no entanto, “que não pode ser ignorada”, explicou James Cleverly, sublinhando que o gigante asiático tem “uma responsabilidade no palco mundial” e que, por isso, tem de “cumprir os seus compromissos e obrigações internacionais”.

“Nenhum problema global significativo – desde as alterações climáticas até à prevenção pandémica, desde a instabilidade económica até à proliferação nuclear – pode ser resolvido sem a China”, admitiu o ministro, que se irá reunir com o seu homólogo, Wang Yi, e com o vice-presidente chinês, Han Zheng.

“Iremos discutir como poderemos trabalhar em conjunto e onde é que a relação pode ser mais produtiva”, acrescentou, citado pelo site do Ministério dos Negócios Estrangeiros. “Irei discutir questões como a postura da China na região, a invasão russa da Ucrânia e aquilo que pode ser feito em relação a isso.”

O Foreign Office assegura que Cleverly vai confrontar o Governo chinês com as suas “obrigações de direitos humanos” em Xinjiang e no Tibete, sobre a “erosão da autonomia, dos direitos e das liberdades em Hong Kong ao abrigo da lei de segurança nacional imposta por Pequim” e sobre as sanções a deputados britânicos.

Citado pela Reuters, um porta-voz da diplomacia chinesa disse ser “do interesse comum” das populações de ambos os países que os seus governos desenvolvam boas relações.

Entre as decisões políticas e económicas britânicas recentes mais criticadas pelo Governo chinês destacam-se a imposição de restrições no acesso da empresa tecnológica chinesa Huawei à rede 5G do Reino Unido, a proibição de câmaras de segurança chinesas nos edifícios governamentais britânicos ou a entrada do país no AUKUS, a nova parceria de segurança para o Indo-Pacífico, que junta Reino Unido, EUA e Austrália e que se compromete a fornecer submarinos nucleares à Marinha australiana a partir de 2030.