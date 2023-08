Jorge Sánchez confirmado como quarto reforço do FC Porto

O FC Porto confirmou nesta terça-feira a contratação do mexicano Jorge Sánchez, que chega ao Estádio do Dragão por empréstimo do Ajax, até final da temporada. É mais uma opção para o lado direito da defesa e a quarta contratação no presente mercado de transferências.

Depois de Fran Navarro, Nico González e Alan Varela, chega um reforço para a defesa. Um lateral que fez grande parte da formação no Santos Laguna, antes de se mudar para o América, em 2020, impondo-se rapidamente como primeira escolha. Na época passada, transferiu-se para o Ajax, tendo realizado 26 jogos, a que juntou três golos e outras tantas assistências.

Agora, chega ao Porto para competir com João Mário no lado direito da defesa, mas também com a valência de poder actuar do lado contrário.

“Estou muito agradecido pela oportunidade, sinto-me muito feliz por chegar ao maior clube de Portugal e agora quero começar a trabalhar para ganhar títulos e demonstrar a minha melhor versão", afirmou ao site oficial do FC Porto, explicando que as recomendações de Marchesín, Jesus Corona, Héctor Herrera e Francisco Conceição o ajudaram na tomada de decisão.