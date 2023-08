Insultos racistas a Otávio Ataíde encaminhados para o Ministério Público

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) enviou esta terça-feira, 29 de Agosto, ao Ministério Público "todas as informações disponíveis" sobre os insultos racistas recebidos pelo futebolista brasileiro Otávio Ataíde, do Famalicão. "A APCVD reuniu prontamente todas as informações disponíveis, de forma a encaminhar o expediente daí resultante ao Ministério Público e à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), atendendo à competência legal de tais entidades neste domínio, possibilitando o desencadeamento das diligências investigatórias entendidas por convenientes", pode ler-se em comunicado.

Segundo aquela autoridade, não está no seu âmbito agir sobre este caso, uma vez que "os referidos actos não tiveram lugar no decurso do espectáculo desportivo", no caso o Sporting-Famalicão de domingo.

Esta terça-feira, Ataíde revelou ter recebido nas redes sociais mensagens com insultos racistas, que publicou na sua página de Instagram, considerando estas "graves ofensas" de "cunho racista e xenofóbico". Segundo o jovem central, de 21 anos, estas comunicações foram enviadas por "adeptos da equipa" adversária.

"Tenho muito orgulho da cor da minha pele e do país de onde vim. O meu carácter e o meu profissionalismo foram moldados no lugar onde nasci e cresci. Em pleno século XXI, com todos esses anos de luta pela igualdade, ainda vemos cenários de racismo. Recentemente, houve o episódio envolvendo o Vinícius Jr. que comoveu o mundo e, mesmo assim, parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que somos todos iguais. Essa não é uma luta só minha, mas de todos e não abro mão", rematou, numa publicação acompanhada de imagens das mensagens.

Mais tarde, o próprio Famalicão pediu que sejam responsabilizados os autores das ofensas "racistas e xenófobas" ao jogador, após um jogo, no domingo, em que os lisboetas venceram os minhotos por 1-0, na terceira jornada da I Liga.

"O Famalicão demonstra a sua solidariedade com o jogador Otávio. (...) Toda a estrutura coloca-se ao lado do jogador em todos os momentos, comprometendo-se a envidar todos os esforços para que os prevaricadores sejam responsabilizados pelas suas acções", referiu o clube.