Gonçalo Guedes novamente emprestado ao Benfica

Era um regresso anunciado e confirmou-se nesta terça-feira: Gonçalo Guedes volta a integrar o plantel do Benfica, agora para atacar a época 2023-24. Depois de um primeiro período de empréstimo acordado com o Wolverhampton, o clube inglês renovou a cedência do avançado português.

Aos 26 anos, Guedes procurará na actual temporada a continuidade que não teve quando retornou a Lisboa, em Janeiro. Foi aposta pronta de Roger Schmidt (e até marcou logo no primeiro jogo), mas contraiu depois uma lesão de alguma gravidade que o afastou dos relvados no resto da época.

No total, em 2022-23 somou 15 jogos e dois golos e uma assistência, tendo posteriormente sido submetido, no fim de Maio, a uma cirurgia para reparar a cartilagem do joelho esquerdo. Parte do processo de recuperação, mesmo depois de expirado o prazo do primeiro empréstimo, foi feito já no Seixal, com o staff do Benfica.

O internacional português constitui, assim, mais uma opção para o ataque nas contas de Roger Schmidt, juntando-se a Rafa, Di María, Schjelderup (que poderá estar de saída) e David Neres, mas também a Musa, Arthur Cabral e Tengstedt.