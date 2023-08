Quarta na TV: Os Fotocines da guerra e a música de Luís Pedro Fonseca

CINEMA

Namoro à Espanhola

Cinemundo, 19h

Com realização de Emilio Martínez Lázaro, uma comédia de costumes com Clara Lago, Dani Rovira, Karra Elejalde e Carmen Machi nos papéis principais.

Rafa é um sevilhano bem-disposto e folião que, durante uma festa, conhece Amaia, uma jovem basca espalhafatosa e cheia de personalidade. A química entre ambos é inegável mas, consciente de que em breve tem de regressar à sua terra, Amaia não está disposta a levá-lo demasiado a sério. Mas Rafa decide segui-la até Euskadi. Ali, não só terá de conquistar o coração da rapariga como também o do pai dela, um fervoroso nacionalista basco que despreza tudo o que vem do Sul.

Sem Tempo

Hollywood, 19h40

Thriller escrito e realizado por Andrew Niccol. Num futuro próximo, a genética consegue manipular o envelhecimento. Para evitar a sobrepopulação, a morte passa a depender do tempo que cada um tem, tempo esse que se torna moeda de troca. Quem é rico tem a imortalidade ao seu alcance, enquanto os pobres morrem jovens.

Quando o tempo de Will Salas (Justin Timberlake), está prestes a esgotar-se, encontra um milionário que lhe oferece todos os seus anos de vida antes de morrer. Salas vê-se então envolvido numa trama de contornos inimagináveis.

Correio de Droga

Fox Movies, 21h15

Afundado numa grave crise financeira, um veterano de guerra com 90 anos aceita atravessar o Michigan com o equivalente a três milhões de dólares em cocaína. Tudo se complica quando é abordado por um elemento da agência antinarcóticos. Clint Eastwood realiza e protagoniza este filme dramático inspirado numa história verídica.

Procurado

Fox, 23h03

Wesley (James McAvoy) está prestes a ser arrancado ao tédio e à banalidade dos seus dias – radicalmente. Uma mulher bela e misteriosa (Angelina Jolie) recruta-o para uma sociedade secreta para a qual o pai dele trabalhava. Ali vai passar por treinos intensos, violentos e algo insanos, para herdar o cargo do pai e vingar a sua morte. Terence Stamp e Morgan Freeman também integram o elenco deste thriller de Timur Bekmambetov, nomeado para dois Óscares.

DOCUMENTÁRIOS

Os Fotocines

TVCine Edition, 12h

Esta longa-metragem documental de 2021, realizada por Sabrina D. Marques, resulta de uma pesquisa sobre a Guerra Colonial e seus registos. Tem como objectivo investigar as pessoas que não só estavam activas no combate mas eram ainda eram responsáveis por registar o esforço de guerra, com recurso a máquinas fotográficas e de filmar.

A Música para Mudar o Mundo: Luz, Paz, Fé, Amor

RTP2, 22h53

Estreia. Rita Saldanha realiza esta homenagem a Luís Pedro Fonseca (1950-2014) e à marca que deixou na música portuguesa. Pertenceu aos grupos Plexus e Chinchilas, foi co-fundador dos Salada de Frutas, escreveu Sempre que o amor me quiser para Lena d’Água, compôs bandas sonoras para cinema, teatro e televisão, e colaborou com Rão Kyao, Paulo de Carvalho, Né Ladeiras e muitos outros.

Também assinou jingles publicitários tão orelhudos como O que é nacional é bom!, o assobio da Sagres ou Kodak, para mais tarde recordar. Mas era, acima de tudo, alguém que acreditava que a música era uma arma poderosa – daí o título do documentário.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Nascido no Porto, em 1967, João Luís Barreto Guimarães é médico, tradutor, crítico e poeta. Revelou-se na literatura em 1989, com a publicação do livro Há Violinos na Tribo, quando tinha apenas 22 anos. Em 2022, foi distinguido com o Prémio Pessoa, por um painel de jurados que assinalou a sua “voz inconfundível na poesia portuguesa contemporânea”. É nesta qualidade que se apresenta para conversar com o jornalista Vítor Gonçalves.

INFANTIL

The Boss Baby

SyFy, 17h42

Um bebé que é, na realidade, um espião. Está apresentado o protagonista deste filme de animação da Dreamworks, que esteve nomeado para o Óscar na sua categoria. Tom McGrath, que dirigiu a saga Madagáscar, foi o responsável pela realização. O filme baseia-se na personagem criada por Marla Frazee nos seus livros infantis.