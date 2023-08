Feijóo e Sánchez vão ter reunião, mas é improvável que haja acordo

Os líderes do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, e do Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, vão ter uma reunião de alto nível para discutir o processo de investidura do próximo Governo espanhol, embora com pouca margem para que se alcance algum acordo.

Feijóo quer saber qual é a “disponibilidade” de Sánchez para “avançar na estabilidade, nas reformas, na melhoria da institucionalidade e nas medidas económicas” necessárias para Espanha, “pensando no interesse geral de todos os cidadãos”, de acordo com o porta-voz do PP, Borja Sémper, citado pela imprensa nacional.

Sánchez mostrou disponibilidade para se encontrar com o líder do partido conservador em nome da “normalidade democrática”, de acordo com fontes do PSOE. “Estamos obviamente abertos a falar com Feijóo e com todas as forças políticas, excepto o Vox”, afirmou a mesma fonte, citada pelo El País.

É improvável que Feijóo, que foi indigitado na semana passada pelo rei Felipe VI para tentar formar Governo, consiga obter algum tipo de acordo que lhe permita assegurar a nomeação parlamentar. O PP foi o partido mais votado nas eleições de 23 de Julho, mas ficou longe de uma maioria absoluta e mesmo com o apoio de outras forças de direita, incluindo os radicais do Vox, não consegue deputados suficientes que lhe garantam os votos necessários.

O encontro entre Feijóo e Sánchez, que está em negociação com outros partidos para formar uma maioria parlamentar, ocorre num contexto de tensão entre populares e socialistas. O PP tem acusado o PSOE de estar a emprestar deputados a partidos independentistas catalães para que tenham o mínimo para formar bancadas parlamentares – o apoio destas formações políticas é crucial para que Sánchez possa ser indigitado.

O PSOE tem criticado as tentativas do PP em tentar convencer deputados socialistas a votarem favoravelmente a investidura de Feijóo e exige que a direcção do partido conservador peça desculpas. “Não sei o que é que Feijóo pensa que é o PSOE, mas esta é uma organização séria, com mais de 140 anos de história e que merece respeito”, afirmou a porta-voz do partido, Pilar Alegría.

A mesma dirigente deu como nulas as hipóteses de haver algum tipo de acordo entre Sánchez e Feijóo que abra caminho a uma investidura no final de Setembro. “A 26 e 27 de Setembro, o Partido Popular vai obter os mesmos apoios que teria obtido hoje e que teria obtido há uma semana”, afirmou. Caso a investidura de Feijóo falhe, o rei poderá pedir a Sánchez que apresente uma alternativa para formar Governo.