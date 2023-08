Obras para repor sentidos nas laterais da Avenida da Liberdade durarão quatro meses

A Avenida da Liberdade entrou em obras nesta segunda-feira. Os trabalhos numa das principais vias de circulação de Lisboa terão a duração de quatro meses e serão realizados por fases para minimizar os constrangimentos. Objectivo: repor os antigos sentidos de trânsito nas laterais desta avenida, que foram alterados há 11 anos.

Segundo revela a Câmara Municipal de Lisboa (CML) no seu site na Internet, a empreitada prevê “a sinalização luminosa automática de trânsito, sinalização vertical e horizontal para a modernização semafórica, alteração de sentido das vias laterais e repavimentação das zonas intervencionadas”.

A autarquia assegura que “será garantido o acesso a moradores, garagens, serviços, e veículos de emergência, bem como a circulação pedonal e ciclável”.

Tal como revelaram ao PÚBLICO em Março deste ano os responsáveis pela Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), a quem CML delegou a empreitada, o arranque das obras estava previsto para o início de Abril. Os responsáveis da autarquia, em declarações à Lusa, justificam agora o atraso de cerca de cinco meses na obra com o facto do primeiro concurso não ter tido concorrentes. O segundo concurso coincidiu com as festas da cidade e, de seguida, com a realização da Jornada Mundial da Juventude, o que empurrou a empreitada com um valor de 522.542,56 euros para a segunda quinzena deste mês.

Os sentidos de trânsito irão mudando faseadamente, quarteirão a quarteirão, com o avançar da obra, explicaram os dirigentes da EMEL ao PÚBLICO em Março. O que significa que, quando os trabalhos terminarem, em finais de Dezembro, será possível aos automobilistas utilizarem as faixas laterais como vias de circulação em toda a sua extensão, tanto no sentido ascendente como descendente.

Estando a olhar para o Tejo, a circulação será permitida no sentido Norte-Sul na faixa da direita e no sentido Sul-Norte na faixa da esquerda. Na via central a circulação continuará a ser feita em ambos os sentidos.

Uma medida que havia sido aprovada pelo anterior executivo camarário, liderado por Fernando Medina (PS), em Outubro de 2020, por iniciativa da vereadora social-democrata Teresa Leal Coelho (PSD), mas cuja concretização foi sendo adiada.

A circulação na avenida pelas vias laterais será limitada a 30 quilómetros por hora. O que possibilitará, explicou a EMEL, “que os utilizadores de bicicleta possam, de forma segura, ganhar um canal ciclável para ligar o Marquês de Pombal aos Restauradores”. Ao mesmo tempo, a empresa municipal garantiu que a intervenção não prevê que exista supressão de qualquer lugar de estacionamento hoje existente.

Segundo revela a autarquia no seu site, a primeira fase será realizada entre o Marquês de Pombal e a Rua Alexandre Herculano (sentido sul), e o percurso alternativo será o acesso à Rua Alexandre Herculano através da Avenida Duque de Loulé e Rua Camilo Castelo Branco.

As restantes fases serão entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua Barata Salgueiro (sentido sul); entre o cruzamento da Rua Alexandre Herculano com a Avenida da Liberdade (ilha) e no troço entre a Praça Marquês de Pombal e a Rua Alexandre Herculano e o troço entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua Rosa Araújo.

O BE viu aprovada em Março deste ano, na Assembleia Municipal de Lisboa, uma recomendação para que a câmara articulasse a restituição do sentido de trânsito das laterais da Av. da Liberdade com a implementação da Zona de Emissões Reduzidas (ZER). Responsáveis do município disseram agora à Lusa que "a presente intervenção apenas visa a reposição dos sentidos de trânsito nas laterais da Avenida da Liberdade", dando resposta à proposta nº 634/2020, aprovada por maioria na reunião de câmara de 15 de Outubro de 2020.

"Importa ainda referir que a Avenida da Liberdade integra actualmente a Zona 1 da ZER em vigor", frisaram ainda à agência de informação, indicando que nesta zona do eixo Avenida da Liberdade/Baixa apenas circulam veículos posteriores a 2000, ou seja, que respeitem as normas de emissão EURO 3 (em geral, veículos ligeiros fabricados depois de Janeiro de 2000 e pesados depois de Outubro de 2000).