Incêndio no Shopping Cidade do Porto obrigou à evacuação do edifício

O alerta foi dado às 13h13. A situação já foi normalizada, após ter sido feita a ventilação do espaço.

Um incêndio deflagrou ao início da tarde desta segunda-feira no Shopping Cidade do Porto, na Boavista, no Porto. O alerta foi dado às 13h13.

Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, o incêndio deflagrou no interior de um pilar do edifício e obrigou à retirada das pessoas devido ao fumo. O fogo foi extinto uma hora depois.

Os operacionais que estiveram no local procederam ainda à ventilação do espaço. A situação já foi normalizada.

Foram mobilizados 12 operacionais e três viaturas.