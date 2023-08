Na Vuelta, Evenepoel ficou com a camisola vermelha — de líder e de sangue

Continua a odisseia de Remco Evenepoel no ciclismo mundial. Quando está mal, vacila. Quando está bem, tem azares. E até quando escapa a azares, vencendo a etapa, o ciclista belga pode queixar-se da má fortuna. Com Evenepoel, nunca nada é simples – nem mesmo um triunfo relativamente pacífico em alta-montanha.

Nesta segunda-feira, na etapa 3 da Volta a Espanha, Evenepoel venceu o primeiro dia de subidas, em Andorra, mas caiu... depois da meta. Numa zona de desaceleração, o ciclista chocou com alguém – aparentemente uma jornalista ou alguém da organização – e foi ao chão.

Remco levou a etapa, ficou com a camisola vermelha, de líder da corrida, e ficou com a camisola vermelha também de sangue – e foi para a enfermaria tirar o restante, que lhe cobria boa parte do rosto.

Este foi um dia em que o final em alto sugeriu alguma fragilidade em João Almeida, mas sem motivo para alarme – para já. O português não soube responder prontamente aos ataques feitos, sobretudo pelo seu colega Juan Ayuso, mas, como sempre faz, acabou por recolar aos favoritos com o seu ritmo – movimento que o ciclismo já baptizou como “fazer um Almeida”.

Fazendo esse "Almeida", o ciclista português não perdeu terreno, mas fica sempre a dúvida sobre se numa subida mais longa e mais atacada teria tido capacidade. Geralmente, tem, mas fica a dúvida para daqui a uns dias.

De resto pouco de relevante se passou entre os favoritos e Evenepoel tem, agora, cinco segundos de vantagem para Enric Mas, 11’ para Lenny Martínez e 31’ para Jonas Vingegaard.

Sigue el desastre organizativo en #LaVuelta23

Remco Evenepoel gana la etapa y es obstruido en la llegada por personal de la organización que le produce una caída y un golpe en la cabeza.

No hay día sin incidentes.#VueltaRtve28a pic.twitter.com/p5CvxbZGCG — Donostia Bai ????? (@Erramun2014) August 28, 2023

Primoz Roglic, a 37’ na geral, posicionou-se mal neste final de etapa e perdeu uma boa oportunidade de vencer numa subida curta e explosiva, que em tese lhe serviria na perfeição.

Para esta terça-feira está desenhada uma etapa maioritariamente plana, que deverá terminar com final em pelotão compacto.