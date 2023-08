Revelados os 33 convocados de Portugal para o Mundial 2023

O jogo de abertura do Campeonato do Mundo de râguebi está marcado para 8 de Setembro, no Stade de France. A selecção portuguesa vai defrontar o País de Gales, Geórgia, Austrália e Fiji.

A Federação Portuguesa de Rugby divulgou na manhã desta segunda-feira o nome dos 33 jogadores portugueses convocados pelo seleccionador Patrice Lagisquet para o Campeonato do Mundo de râguebi, competição que arranca a 8 de Setembro, em França. De fora, em relação à última lista de pré-convocados, ficaram Danny Antunes (Lille), Kevin Batista (Floriac Rugby), José Rebelo de Andrade (Agronomia) e António Vidinha (Cascais).

Numa lista sem surpresas, o destaque vai para a confirmação da presença de Joris Moura, médio de abertura de 23 anos que apenas jogou por Portugal nos dois jogos de preparação realizados em Junho, frente ao Estados Unidos, e contra a Austrália “A”, em Agosto.

Moura, com 23 anos, 1,86 metros e 84 quilos, joga no Valence Romans, clube que conseguiu a promoção esta temporada à Pro D2, o segundo escalão profissional francês. Profissional desde os 19 anos, o médio-abertura representou as selecções francesas de Sub-17, Sub-18 e Sub-20, onde chegou a disputar o Torneio das Seis Nações do escalão. Neto de portugueses, foi abordado em Março sobre a possibilidade de representar Portugal no Mundial 2023, tendo aceitado o convite.

No primeiro jogo que fez por Portugal, contra os Estados Unidos, Joris Moura marcou um ensaio e, com a sua inclusão na equipa, Patrice Lagisquet ganha opções numa das posições mais debilitadas do râguebi português: Jerónimo Portela não tinha concorrência.

Em relação à restante convocatória, o GD Direito, com sete convocados, é o clube mais representado, mas a maioria dos atletas jogam fora de Portugal: 17 alinham em equipas dos campeonatos franceses.

Esta será a segunda vez que o râguebi português marca presença num Campeonato do Mundo da modalidade, que será o maior evento desportivo de 2023 e que é considerada a terceira maior competição a nível global – apenas é ultrapassada pelos Mundiais masculinos de futebol e pelos Jogos Olímpicos

Na primeira presença, em 2007, o palco da prova também foi França e, sendo a única selecção constituída quase na totalidade por amadores, Portugal foi derrotado pela Escócia, Nova Zelândia, Itália e Roménia.

Dezasseis anos depois, os “lobos” – desta vez com uma equipa formada na maioria por profissionais -, vão fazer a estreia no Mundial a 16 de Setembro, em Nice, defrontando os 10.ºs do ranking mundial: País de Gales.

Segue-se, uma semana depois, um duelo em Toulouse com a “velha conhecida” Geórgia, rival habitual dos portugueses nas provas da Rugby Europe, e, a 1 de Outubro, o regresso ao Stade Geoffroy-Guichard, estádio de boas recordações para o râguebi nacional: foi em Saint-Étienne, a 9 de Setembro de 2007, que Portugal fez o primeiro jogo num Campeonato do Mundo.

A última partida dos “lobos” no Grupo C será novamente em Toulouse, onde, a 8 de Outubro, o rival da selecção nacional será a sempre imprevisível e espectacular equipa das Fiji.

O jogo de abertura do Mundial 2023 está marcado para 8 de Setembro e a final agendada para 23 de Outubro. A competição será disputada em nove cidades francesas: Saint-Denis (Stade de France), Marselha (Vélodrome), Lyon (Parc Olympique Lyonnais), Lille (Stade Pierre-Mauroy), Bordéus (Matmut Atlantique), Saint-Étienne (Stade Geoffroy-Guichard), Nice (Allianz Riviera), Nantes (Stade de la Beaujoire) e Toulouse (Stadium Municipal).

Convocados:

Primeiras-linhas: Anthony Alves (Stade Montois), António Machado Santos (Belenenses), David Costa (Direito), Diogo Hasse Ferreira (US Dax), Duarte Diniz (Direito), Francisco Bruno (Direito), Francisco Fernandes (Beziers), Lionel Campergue (Arcachon) e Mike Tadjer (USAP)

Segundas-linhas: Duarte Torgal (Direito), José Madeira (Grenoble), Martim Bello (Cascais) e Steevy Cerqueira (Chambéry)

Terceiras-linhas: David Wallis (Belenenses), João Granate (Direito), Manuel Picão (Direito), Nicolas Martins (Soyaux-Angoulême), Rafael Simões (CDUL) e Thibault Freitas (Floriac Rugby).

Formações: João Belo (CDUP), Pedro Lucas (Técnico) e Samuel Marques (Beziers)

Aberturas: Jerónimo Portela (Direito) e Joris Moura (Valence)

Centros: José Lima­ (Narbonne), Pedro Bettencourt (Oyonnax) e Tomás Appleton (CDUL)

Pontas: Raffaelle Storti (Beziers), Rodrigo Marta (US Dax) e Vincent Pinto (Pau)

Defesas: Manuel Cardoso Pinto (Agronomia), Nuno Sousa Guedes (CDUP) e Simão Bento (Stade Montois)

Grupos Mundial 2023 A: Nova Zelândia, França, Itália, Uruguai e Namíbia

B: África do Sul, Irlanda, Escócia, Tonga e Roménia

C: País de Gales, Austrália, Fiji, Geórgia e Portugal

D: Inglaterra, Japão, Argentina, Samoa e Chile