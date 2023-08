Os Estados Unidos têm bola para todos no Mundial de basquetebol

Como é possível um jogador da NBA, dos melhores do mundo, não estar em destaque numa ficha de estatísticas no teoricamente mais acessível Mundial de basquetebol? Este fenómeno tem um nome: chama-se fartura.

A equipa norte-americana voltou ao campo no Mundial, desta vez frente à Grécia, e o triunfo claro, por 109-81, não teve mais de 15 pontos em nenhum dos craques da NBA.

O grego Papagiannis, contratado pelo Fenerbahce, marcou 17 pontos e todas as estrelas americanas vieram abaixo disso: Austin Reaves com 15 (mais cinco ressaltos e seis assistências), Jalen Brunson e Anthony Edwards com 13, Bobby Portis com dez e todos os outros abaixo da dezena, numa ficha individual que também não teve americanos em especial destaque nos demais parâmetros.

Isto explica-se pelo facto de haver tanto talento que, tirando Walker Kessler, que jogou menos de seis minutos, os restantes 11 jogadores convocados jogaram entre 13 e 21 minutos.

Houve uma divisão quase salomónica do tempo de jogo, algo que permitiu manter o “cinco” sempre fresco, não desgastar jogadores e, porventura mais importante, gerir os egos de atletas que, num Mundial, esperam poder mostrar talento com facilidade.

Houve bola para todos e, nessa medida, os EUA cumpriram tudo o que era suposto frente à Grécia e somaram a segunda vitória em dois jogos.

Nesta segunda-feira houve ainda a primeira vitória de Cabo Verde na prova (81-75 à Venezuela) e o “festival” de Luka Doncic no 88-67 aplicado à Geórgia.

Na Eslovénia, a “fartura” não existe e a estrela dos Dallas Mavericks foi obrigada a estar em campo mais de meia hora – somou 34 pontos, dez ressaltos e seis assistências.

A última jornada do grupo F vai ter precisamente um Cabo Verde-Eslovénia, pelo que será dura a tarefa da equipa africana frente a Doncic e os seus “ajudantes”.

Destaque também para o Brasil-Espanha, com triunfo dos europeus por 96-78, num jogo desequilibrado apenas no último quarto, depois de uma partida taco-a-taco.

Santi Aldama e Willy Hernangomez, no lado espanhol, e Bruno Caboclo, no brasileiro, justificaram a experiência de NBA e foram os melhores em campo.

Na última jornada, frente a Irão e Costa do Marfim, Espanha e Brasil deverão confirmar com facilidade a passagem à próxima fase.