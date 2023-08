Terça na TV: o padre, o médico e O Rapaz da Leica

Egas Moniz, Gianni Berengo Gardin, Leonardo DiCaprio e Soraia Chaves estão entre os protagonistas do dia.

CINEMA

O Ego de Egas

TVCine Edition, 22h

João Lagarto, Ana Nave, João Jesus, Virgílio Castelo e Guilherme Filipe estão entre os actores que dão vida a este biopic sobre Egas Moniz (1874-1955), o médico português que ficou na história como um dos maiores estudiosos do cérebro humano. Os seus avanços e técnicas – incluindo a angiografia cerebral e a controversa lobotomia – granjearam-lhe a fama mundial que culminaria na atribuição do Nobel da medicina, em 1949.

Realizado por José Carlos Santos e escrito por Filipa Martins, O Ego de Egas abre o especial de programação Vida em Português, que tem seguimento amanhã e depois, sempre neste horário. A tormenta e os fantasmas da Guerra de um ex-combatente colonial, filmada por José Oliveira e Marta Ramos, é a proposta para amanhã. Na quinta-feira, é a vez de Mar Infinito, uma investida à ficção científica, com realização de Carlos Amaral.

Sete Estranhos no El Royale

Fox Movies, 22h48

Escrito e dirigido por Drew Goddard (A Casa na Floresta), é um filme de suspense em ambiência negra, com interpretações de Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, Lewis Pullman, Nick Offerman e Chris Hemsworth.

O ano é 1969 e a acção passa-se num hotel decadente, construído precisamente em cima da fronteira entre os estados norte-americanos da Califórnia e do Nevada. Cada personagem ali presente guarda os seus segredos e assume uma identidade que não é a sua. Durante a estadia, vão descobrir que algo de muito sinistro existe naquele lugar.

The Revenant: O Renascido

Hollywood, 1h05

Década de 1820. Numa expedição ao interior do território americano, o caçador e explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) é atacado por um urso e fica à beira da morte. Os companheiros abandonam-no à sua sorte e levam os seus pertences. Sem armas, equipamentos ou mantimentos que o possam ajudar naquela luta desesperada pela sobrevivência, Glass só vai poder contar com a sua força interior e um poderoso desejo de vingança.

Este drama biográfico de Alejandro González Iñárritu esteve nomeado para uma dúzia de Óscares. Ganhou três: melhor realização, actor e fotografia.

SÉRIE

O Crime do Padre Amaro

SIC, 2h35

A partir de hoje, a SIC repõe diariamente a minissérie correspondente ao filme de Carlos Coelho da Silva que bateu recordes de bilheteira em 2005, muito por culpa das cenas tórridas entre Jorge Corrula e Soraia Chaves.

É uma adaptação livre do romance de Eça de Queirós, em contexto urbano e moderno. Desloca o jovem celibatário para um bairro problemático dos subúrbios de Lisboa, onde a tentação mora ao lado, no corpo da sensual Amélia. Nicolau Breyner, Glória Férias, Ana Bustorff, Diogo Morgado, José Wallenstein e Rogério Samora são outros nomes no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

A Confissão do Mal: As Gravações Perdidas de Eichmann

TVCine Edition, 17h25

Minissérie documental de Yariv Mozer sobre Adolf Eichmann, um dos arquitectos do Holocausto, baseada em 70 horas de entrevista. Eichmann ainda viveu em liberdade depois da II Guerra Mundial, mas acabaria por ser condenado à morte em 1961.

Foi a escrever sobre o seu julgamento que Hannah Arendt cunhou a expressão “banalidade do mal”, para se referir à forma como o nazi se tentou desresponsabilizar.

O Rapaz da Leica

RTP2, 23h17

Retrato do veterano fotógrafo italiano Gianni Berengo Gardin (hoje com 92 anos), realizado por Daniele Cini. Baseia-se na autobiografia que o próprio co-escreveu com a filha e num espólio de cerca de uma centena de imagens que abarcam seis décadas.

Comentado por amigos, pares, familiares e outros, o percurso de Gardin, vai-se revelando em viagens aos lugares fotografados, o que oferece simultaneamente um olhar único sobre a história de Itália.

DESPORTO

Futebol: Panathinaikos x Braga

TVI, 19h55

O Sporting de Braga vai a Atenas defrontar o Panathinaikos, na segunda volta da ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os minhotos entram em campo em vantagem: na primeira mão, em casa, venceram o clube grego por 2-1. O italiano Daniele Orsato arbitra o jogo.