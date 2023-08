Marcelo levou a Zelensky uma peça de Armando Mota contra a barbárie em Bucha

Maestro titular e director artístico da Orquestra Sinfónica do Algarve ofereceu ao Presidente ucraniano uma obra inspirada na insanidade do massacre perpetrado pelos invasores russos.

Abre com a fotografia de uma rua destruída pelos tanques russos e fecha com a imagem-choque da mão de uma mulher morta na sequência do ataque bárbaro perpetrado na cidade de Bucha em Março de 2022 – liga-as um lamento musical de pouco mais de três minutos, dorido e lancinante, composto por Armando Mota. Foi esta peça, simplesmente intitulada Bucha, que Marcelo Rebelo de Sousa levou, na semana passada, ao Presidente Volodymyr Zelensky. Um gesto com que o compositor português, maestro titular e director artístico da Orquestra Sinfónica do Algarve, quis associar-se ao protesto global contra a invasão russa da Ucrânia.

“Vi aquelas imagens do massacre de Bucha, em especial a da mulher morta, que me provocou um arrepio na espinha, e fiquei de tal modo impressionado com o que a humanidade – já no século XXI, e depois de termos assistido aos campos de concentração e aos horrores da Segunda Guerra Mundial – continua a ser capaz de fazer, que decidi compor esta peça”, diz Armando Mota ao PÚBLICO.

O pianista e maestro nascido em Lisboa, mas há mais de duas décadas radicado no Algarve, compôs esta peça em Março passado e gravou-a com uma formação de câmara de 17 músicos da Sinfónica do Algarve em Maio e Junho, já com o intuito de a oferecer ao Presidente Zelensky.

Quando soube que o Presidente português estava a preparar uma visita à Ucrânia, Armando Mota pediu a ajuda do seu amigo (também pianista) Adriano Jordão para fazer chegar o projecto a Marcelo Rebelo de Sousa. “Desde o primeiro dia, o Presidente Marcelo achou a ideia excelente e disponibilizou-se para entregar a peça”, recorda. O compositor só não divulgou logo o seu propósito por causa do secretismo com que a viagem do Presidente português foi organizada, por razões óbvias. “Foi uma operação delicada, e não podíamos ser nós a avançar a data”, diz Armando Mota, que só lamenta não ter podido integrar a delegação portuguesa que rumou a Kiev, ao que lhe explicaram por razões de segurança.

Foto Armando Mota DR

Mas foi-lhe confirmada a entrega da sua obra a Zelensky numa pen especial, uma gravação feita com modernas tecnologias, acrescentada “da partitura e da sua subdivisão em partes para músicos ucranianos a poderem tocar, se quiserem”. Não sabe, porém, como é que o Presidente ucraniano reagiu ao gesto. “Talvez eu possa encontrar-me com ele, quando vier a Portugal”, acredita Armando Mota, manifestando a sua admiração por Zelensky, “um indivíduo muito fora da caixa”.

Beleza e dor

A linha melódica central de Bucha é interpretada pelo violinista búlgaro Krasimir Dhambazov, primeiro concertino da Orquestra Sinfónica do Algarve.

O compositor explica ter tido a preocupação de escrever “uma obra simultaneamente bonita e incómoda”, que leve o ouvinte a confrontar-se com a barbárie em curso na Ucrânia. E acrescenta que gostaria de ver a sua peça a funcionar para o massacre de Bucha como a banda sonora que John Williams compôs para A Lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993) funcionou para o Holocausto.

Em paralelo, Armando Mota espera que a audição da sua peça na Ucrânia e noutros países da Europa mostre que “em Portugal não há só futebolistas, fadistas e Fátima, mas também pessoas que fazem coisas destas”, e atentas ao que se passa no mundo.

Nascido numa família ligada ao teatro e à música, Armando Mota formou-se em piano no Conservatório Nacional, onde foi colega de Maria João Pires. Foi depois bolseiro em Viena, onde se diplomou também em direcção de orquestra. Na capital austríaca, fundou a Orquestra Akademia de Viena, antes de se radicar em Berlim, onde viveu e trabalhou durante uma década.

Curiosamente, apesar da proximidade geográfica, nunca tocou na Ucrânia, ou visitou sequer o país. “Gostaria muito de ir tocar lá, mas não compus Bucha com esse objectivo”, diz.

Por esta altura, o maestro e também fundador e director do Festival Internacional de Piano do Algarve está a preparar a oitava edição deste certame, que vai abrir, a 7 de Outubro, no Teatro Municipal de Portimão, com um recital do pianista russo Rem Urasin. “Além de um excelente pianista, é um dissidente, que fugiu da Rússia para não pactuar com a ditadura no seu país”, justifica Armando Mota, acrescentando ter decidido abrir o programa com este intérprete “como forma de apoio à sua carreira, mostrando às pessoas que há também russos que sofrem e que nem todos são assassinos e ditadores”.