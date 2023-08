PCP insiste: antigo edifício do ME deve ser convertido em alojamento estudantil

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, defendeu este domingo que o Governo cumpra a promessa de reconverter as antigas instalações do Ministério da Educação, no centro de Lisboa, em alojamento estudantil.

"Foi prometido que aquelas instalações enormíssimas [na avenida 5 de Outubro] iam ser reconvertidas para alojamento estudantil. Até este momento, zero, não há uma palha mexida para responder a isso", assinalou o dirigente, aos jornalistas, à margem da visita à Feira Agrícola do Vale do Sousa — Agrival, em Penafiel.

Paulo Raimundo recordou, a propósito, que aqueles que entram em Setembro no ensino superior estão confrontados com escassez de habitação e "10% de aumento de custos face ao ano passado".

"Já no ano passado eram custos insuportáveis", referiu, lamentando que o Governo anuncie agora "projectos e projectos, muito associados a interesses também privados, para o futuro", mas "naquilo que está na sua mão, que é converter as antigas instalações do Ministério da Educação em alojamento estudantil, zero".

Paulo Raimundo frisou que os problemas com que as pessoas se deparam, com as rendas, prestações e taxas de juro, carecem de soluções no presente e não apenas em 2024 ou 2025.

"Aquilo com que somos confrontados todos os dias é que a economia está boa, está tudo a crescer, desce a inflação, está tudo espectacular. Mas a realidade são as dificuldades de milhares de pessoas que têm de optar sobre os alimentos que compram, sobre os litros de gasolina a preços incomportáveis, sobre aquilo de que se privam para aguentarem as suas casas face às prestações e às rendas inacessíveis", argumentou.

Perante o aumento do custo de vida e dos custos de produção em Portugal, o líder comunista defendeu ainda que o executivo de António Costa deve assumir a "compra integrada" de combustíveis, pesticidas e adubos para depois os vender a "preços suportáveis" aos pequenos e médios produtores.

"Enfrentamos a contradição entre a vontade de produzir, o amor à terra, em particular nesta região (Vale do Sousa) marcada pela pequena produção, e depois uma opção de fundo, que é para o agro-negócio e para as sementeiras intensivas", acentuou o dirigente.