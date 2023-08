As areias do Golfo estão repletas de prodígios, mas também de detritos utópicos: torres de Babel inacabadas, recintos abandonados, cidades-fantasma, paisagens apócrifas, fragmentos de PowerPoints.

Jack Walker nasceu no Lancashire, em 1929, poucos meses antes do crash de Wall Street. Abandonou a escola aos 13 anos, trabalhou na metalurgia, herdou o ferro-velho do pai, e em poucas décadas tornou-se o maior magnata da indústria do aço no Reino Unido. Em 1988, vendeu o negócio à British Steel por 360 milhões de libras (à data, a maior venda de uma empresa privada), e dedicou-se a derreter parte da fortuna através de um dos métodos tradicionais pelos quais milionários excêntricos derretem parte das fortunas. Em vez de comprar coisas muito grandes ou meter na cabeça que queria ir ao espaço, decidiu que o seu clube de infância seria “o maior do mundo”. Em quatro anos, o Blackburn subiu ao primeiro escalão, bateu sucessivos recordes — de transferências e salários — e ganhou a Premier League, entre acusações de estar a “inflacionar o mercado” e “deturpar o desporto”, e intrigados artigos de opinião especulando se o futebol não estaria a mudar.