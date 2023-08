A agressão à Ucrânia e as posições portuguesas

É agradável ver o apoio que Portugal tem prestado à Ucrânia. Não pode deixar-se passar em claro a violação grosseira do direito internacional pela Rússia. A ordem internacional transformar-se-ia num caótico fluxo de violações fronteiriças e de ocupação de Estados menores por potências mais bem armadas ou mais poderosas.

Com alguma frequência, nas redes sociais surgem referências a outras disputas internacionais, nomeadamente Olivença, manifestando espanto pelo contraste entre as posições de Estado portuguesas de apoio ao direito internacional na Ucrânia e a apatia desse mesmo Estado no que a Olivença diz respeito, já que se trata doutro caso de desrespeito pelo direito internacional. Realmente, em termos de princípios, há uma certa contradição. Todavia, face à violência dos combates na Ucrânia e aos perigos que este conflito acarreta para a humanidade, há que ter alguma cautela. Uma comparação simplista não é aconselhável – ainda que, em abono da verdade, não ficasse mal ao Estado português, em termos gerais, ser mais coerente.

Frederico Lobo Gama, Elvas

“As nossas fronteiras são as fronteiras da Ucrânia”

“As nossas fronteiras são as fronteiras da Ucrânia”, disse o Presidente Marcelo. E tem razão: foi a tradição greco-romana que configurou a concepção ocidental do direito, da política, da arte e da literatura; foi a tradição cristã que nos trouxe a noção da dignidade da pessoa humana; foi a filosofia emancipatória de Kant, Locke, Montesquieu que desenvolveu a universalidade dos valores, o sentido do dever responsável, a separação de poderes, o espírito universal da lei e a ideia de tolerância. Foi no Ocidente que o teatro, o cinema, a literatura, todas as formas de expressão cultural contribuíram para a noção de que a cultura é o espírito de um povo que dá sentido à sua vida. No Ocidente, não tem raízes o pensamento único, mas o pluralismo, a liberdade, o direito à diferença, a separação de poderes, a cidadania e a democracia. É também isto que nos distingue da Rússia de Putin: para nós não há democracia sem cidadania e o princípio que orienta a nossa civilização é o máximo de diversidade no espaço a que cada nação tem direito; para a Rússia de Putin é o mínimo de diversidade num máximo espaço a conquistar, numa espécie de monarquia imperial e expansionista.

Compreende-se, por isso, a posição do PCP, historicamente ligado ao pensamento dominante na Rússia, em relação à visita do Presidente à Ucrânia, mas também é pela defesa da nossa cultura, da diversidade, da soberania dos povos, do respeito pela lei, pela separação de poderes e pela democracia que nos sentimos solidários com a causa dos ucranianos. As fronteiras da Ucrânia são, na verdade, as nossas fronteiras.

João Baptista Magalhães, Folhada

Os BRICS

O Brasil, a China, a Rússia e a África do Sul emergem na criação do grupo BRICS. Sem poder económico e influência geopolítica afirmativa, emergem como um novo modelo económico e social. Estará na forja a criação de uma nova moeda? Não esquecer que a Arábia Saudita aderiu recentemente. O mundo não pode continuar refém do dólar norte-americano. Afinal, os EUA apresentam-se como campeões da liberdade, quando foram os que mais países invadiram, que mais golpes de Estado patrocinaram e o único país a lançar bombas atómicas sobre populações indefesas. Esta histeria anti-russa vai lançar a pátria que viu nascer Stravinsky para os braços da China, com um enorme prejuízo para a União Europeia.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Marcelo e os professores

Marcelo Rebelo de Sousa vetou inicialmente o decreto-lei sobre a progressão na carreira dos professores, mandando a António Costa uma série de avisos fortes, contundentes, verdadeiros, oportunos e justos, assim como várias considerações e critérios sobre a forma de olhar o futuro de Portugal em termos de prioridades. Marcelo tinha toda a razão, na medida em que o futuro dos alunos está profundamente comprometido, dada a falta de professores. Na realidade, nada era a sério. Marcelo, para ficar de bem com a sua consciência, ofereceu a Costa a hipótese gratuita de tudo ficar na mesma, parecendo que assim não o era. Para Marcelo e como vimos hoje, a introdução da palavra “designadamente” era suficiente. Marcelo enganou propositadamente os professores com o veto inicial e fê-lo de uma forma consciente. A partir de agora, também é responsável pelo bom ou mau funcionamento do próximo ano lectivo, uma vez que sem que nada de relevante tivesse sido alterado, aprovou o decreto que há poucas semanas vetou, ignorando os recados que na altura tinha enviado a Costa.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora