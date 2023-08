“Quem tem prejudicado mais a avaliação dos funcionários públicos são os dirigentes”

David Ferraz, professor no Iscte e antigo dirigente público, defende um reforço das sanções para as chefias que não cumpram os prazos do sistema de avaliação dos funcionários públicos.

David Ferraz, professor do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa e investigador na área das políticas públicas, considera que as chefias intermédias são quem mais tem prejudicado a aplicação do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP). A ausência ou atrasos na avaliação, alerta o antigo dirigente do Instituto Nacional de Administração, penaliza os trabalhadores e, por isso, defende um reforço das sanções tais como a não-atribuição de prémios de desempenho ou o organismo ficar em regime de duodécimos.