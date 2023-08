Não havia britânicos para tirarem a légua a Ingebrigtsen

Quando Jakob Ingebrigtsen entra numa pista para uma prova de meio-fundo é provável que algumas coisas aconteçam: que vá ter uma cara séria antes da prova, que vá correr na cauda do pelotão até à volta final e que acabe a vencer a corrida – sobretudo se não tiver britânicos ao lado.

Farto de tramas surpreendentes, como a do ouro que deixou escapar na prova dos 1500 metros, o atleta norueguês fez, neste domingo, em Budapeste, na final dos 5000, o que todos esperavam, sem espaço para inovações. Deixou os demais “queimarem-se” em lutas estéreis, controlou-os de perto, chegou-se à frente quando achou conveniente, fez uma pequena pausa para respirar, atacou na volta final e levou a medalha de ouro – a segunda nesta distância.

O jovem escandinavo faz parecer fácil vencer uma corrida de 5000 metros, tal é a tranquilidade que apresenta quando rola no meio do pelotão e a aparente serenidade com que faz o sprint final contra atletas que não escondem estar no limite do seu corpo. Deve dizer-se, ainda assim, que esta facilidade não é rigorosa: Ingebrigtsen venceu por meros centímetros, com uma ultrapassagem muito perto da meta.

Este título, no dia de encerramento do Campeonato do Mundo, é a repetição do conquistado na última edição, em 2022, e significa a redenção de Ingebrigtsen. O norueguês falhou há dias o ouro nos 1500 metros, quando também era o principal favorito, batido por um britânico pela segunda vez.

Nos 5000 metros, para fortuna de Ingebrigtsen, não havia nenhum britânico em prova. A melhor réplica que teve foi de Mohamed Katir, espanhol, que ultrapassou perto da meta, e do queniano Jacob Krop, que foi o primeiro do “pelotão” e levou o bronze.

Como perder com Ingebrigtsen não é vergonha alguma, ambos celebraram as conquistas com a pompa esperada – até porque o norueguês foi o único atleta em prova a registar a sua melhor marca do ano (13m11,30s). E dificilmente alguém espera bater Ingebrigtsen sem se superar – menos ainda quando há superação no campeão escandinavo.

Numa prova relativamente lenta na parte inicial – os 31 graus não são simpáticos para provas de fundo e meio-fundo – Ingebrigtsen pôde rolar com tranquilidade na retaguarda, como gosta, e chegou-se à frente nas quatro voltas finais. Na última estava “tapado” na corda e teve de sair para a parte exterior da pista para poder ter caminho livre. Nessa altura já Katir rolava na frente, mas a corrida durou 50 metros a mais: foi ultrapassado na meta.

Hodgkinson reservou as pratas

O último dia de Mundiais teve ainda uma final importante nos 800 metros femininos. Esperava-se nova luta entre Athing Mu, Mary Moraa e Keely Hodgkinson e havia dúvidas lógicas.

Uma era sobre a real forma de Mu, que esteve para nem aparecer em Budapeste. A outra era se Hodgkinson iria justificar a melhor marca mundial do ano e deixar, finalmente, a prata para alguém, agarrando-se ao ouro. Nada feito.

A britânica repetiu as pratas dos Jogos Olímpicos e do último Mundial e teve de assistir ao triunfo de Moraa, que cortou a meta a saltar e a rir.

Moraa levou o ouro correndo para o seu recorde pessoal, Hodgkinson não fez melhor do que já tinha feito neste ano e Mu, que em 2023 nunca tinha corrido tão rápido, levou o bronze e confirmou o momento de forma melhor, mas insuficiente.