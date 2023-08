O regime de um louco

É assustador como em pleno século XXI um político possa matar cinco inocentes, porque o seu objectivo era eliminar um seu contestatário. Só alguém perfeitamente desmiolado poderia acreditar que depois da tentativa de hostilização que Prigozhin tentou face a Putin não iria pagar com a própria vida tal atrevimento. Por muito menos tentou matar o seu opositor, Navalny, envenenando-o. Como foi salvo pelos alemães, ao voltar à Rússia, inventou-se uma qualquer outra aldrabice para o ter preso. Num país liderado por um louco e déspota, em que a democracia é uma farsa, em que impera o terror, tudo é possível. Estando aos olhos de todo o mundo civilizado e livre o que é a barbárie deste regime, ainda há os que consideram que esta é a forma de governação que vai trazer a justiça social ao mundo.

António Barbosa, Porto

A Ucrânia e o próximo ano lectivo

Estou muito longe de ser um marcelista incondicional, mas considero que a actuação do Presidente, na visita à Ucrânia, é digna dum enorme louvor. Penso que o significado do que o Presidente (e professor) Marcelo fez, nos dois dias passados na Ucrânia, poderia (e deveria) inspirar professores e alunos durante todo o próximo ano lectivo.

Vários analistas têm chamado a atenção para o papel pedagógico positivo do Presidente nos seus comentários à guerra. Mas o papel de Marcelo não é suficiente. Importa que os professores lhe sigam o exemplo. A Liberdade, a Verdade e o Amor são valores universais; contudo, a maioria da população mundial ainda não tem possibilidades de os usufruir, diria mesmo de os conhecer. Julgo que o mais importante sinal que a Jornada Mundial da Juvetude nos deixou foi o de que os jovens estão ansiosos por viver em plenitude todos os valores intemporais. Cabe aos adultos ajudá-los a criarem condições para a concretização desse grande sonho.

José Cymbron, Lisboa

Incêndios e culpados

Ano após ano, a floresta arde, ateada por mão criminosa e seus mandantes. Tantas vezes passei na dita “estrada da morte” e em tantas outras tão ou mais perigosas. Idem no Pinhal de Leiria, na Mata do Urso e no Pinhal Litoral, até Mira. Todos os dias são presas pessoas suspeitas de atear diversos fogos, num lugar ou em vários locais e em horas impróprias e tirar a vida a milhões de seres vivos e ecossistemas.

O que ocorreu em Pedrógão Grande e no Pinhal de Leiria, a comunicação social deu ênfase à época, mas os sons dessa tragédia têm-se diluído e hoje poucos se lembram, a não ser os habitantes locais e aqueles que por lá passaram. Passados meia dúzia de anos, após esse Outubro infernal, os tribunais têm tido várias audiências sobre o assunto. No entanto, desse trabalho, pouco ou nada chega aos cidadãos, às populações do campo e da floresta.

Afinal quem são os criminosos incendiários e seus mandantes? Eles têm nome, onde estão neste Verão? Para as populações não há culpados – porque será? Os fogos são muito publicitados pelos media, mas os criminosos ninguém conhece. Qual a lógica? Os proprietários rurais e florestais não terão direito a mover acções judiciais aos criminosos?

Manuel Nogueira Belchior, Coimbra

O problema n.º 1

Toda a gente sabe que os problemas da economia não se resolvem actuando apenas sobre uma das suas anomalias. São complexos e interligados. São como as cerejas, pega-se numa e vem várias agarradas. Assim, a meu ver, o nosso problema central é o emprego, ou melhor, a falta dele, agravado pela dramática asneira que se vem desenvolvendo há cerca de 40 anos com o aumento desenfreado e hoje quase universal dos contratos a prazo, ajudada com a facilidade e baixo custo dos despedimentos sem justa causa. Esta realidade, tem maximizado e dado origem a um sem número de outros problemas que agora parecem insolúveis.

Actue-se decisivamente neste contexto, eliminando ou dificultando pelo menos a precariedade do emprego actual e inúmeros problemas que os governantes dizem ter dificuldade em resolver, serão atenuados ou até desaparecerão. Basta pensar um pouco. Com emprego estável, reduzir-se-ão as saídas dos jovens do país, aumentará a natalidade e muitas mais situações aflitivas de muita gente serão mitigadas, como por exemplo, o consumo de drogas e a criminalidade. Não será fácil nem rápido, mas trará resultados.

E não venham com as desculpas de se tratarem de regras comunitárias ou do mercado livre ou de qualquer outra democraticidade. Actuam, em vez de chorarem lágrimas de crocodilo com o panorama social actual. Pensem nisso.

Hilário Chambel, Cascais