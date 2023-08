Passo a passo pelo Nepal, em busca do Shangri-La

Desde Katmandu, a capital nepalesa, até ao mosteiro de Phu é preciso um dia a bordo de um jipe e mais três de caminhada. Uma jornada de sangue, suor e lágrimas que, no fim, compensa tudo. Há quem diga que é ali que se situa o Shangri-La.

"Mas esse é apenas um pequeno detalhe de um grande segredo: o vale escondido de Naar Phu", escreve a Bárbara Baldaia, que por lá andou numa jornada de deslumbramento e superação. Ao terceiro dia, em Koto, "aconteceu o encantamento". "A primeira recompensa dos Himalaias. O dia é longo. Cerca de dez horas a caminhar, a maior parte do tempo a subir. A exigência física é compensada pela paisagem. As escarpas, as cascatas de água sob as quais temos de passar, o fabuloso bosque. Tudo é imenso, imponente."

De dificuldade em dificuldade, de superação em superação, de glória em glória, este é um relato das lições e das dádivas da montanha que não pode mesmo perder. Seja ou não aqui que está o Shangri-La, esse local paradisíaco "onde o tempo se cristaliza num ambiente de felicidade, saúde e convivência harmoniosa", este é, acima de tudo, um lugar de quietude e silêncio. Por vezes, passa uma águia ou um abutre. "De resto, nada – e este nada é tanto. Ouve-se a existência de nós próprios."

