Lorenzo Milesi é o primeiro líder da Volta a Espanha

A equipa neerlandesa da DSM venceu este sábado o contra-relógio colectivo da primeira etapa da 78.º edição da Volta a Espanha em bicicleta, disputado em Barcelona, e que teve o italiano Lorenzo Milesi como vencedor e primeiro líder da classificação geral.

A equipa cumpriu os 14,8 quilómetros do contra-relógio colectivo, com início e fim em Barcelona, com o tempo de 17m30s, deixando no segundo posto a Movistar, de Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro, a apenas 53 centésimos dos vencedores, enquanto em terceiro terminou a EF Education, a seis segundos, numa etapa marcada pela chuva, responsável por várias quedas.

Assim, Lorenzo Milesi, primeiro ciclista da equipa vencedora a cortar a meta, vai levar a camisola vermelha, símbolo da liderança da Vuelta, na segunda etapa da competição, este domingo, e que ligará Mataró a Barcelona, num percurso de 181,8 quilómetros, com três contagens de montanha, de terceira e segunda categoria.