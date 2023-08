Jornada inaugural do Mundial de basquetebol sem surpresas

Os favoritos entraram a ganhar no Campeonato do Mundo de basquetebol. Neste sábado, na conclusão da 1.ª jornada da prova, que decorre na Indonésia, Filipinas e Japão, não houve surpresas, com EUA, Espanha, Sérvia e Eslovénia a somarem vitórias.

No Grupo B, a Sérvia atropelou a China, com uns claros 105-63, minimizados pelos 17 pontos de Zhao Rui. Entre os sérvios, Bogdan Bogdanovic e Vanja Marinkovic somaram 14 pontos cada, num jogo em que todos os parciais foram bastante desequilibrados. No outro jogo do grupo, foi necessário recorrer ao tempo extra para Porto Rico se impor ao Sudão do Sul, por 101-96.

No Grupo C, tanto os EUA como a Grécia confirmaram a superioridade diante da Nova Zelândia e da Jordânia, respectivamente. Os norte-americanos venceram por 99-72, com Paolo Banchero (21 pontos) em destaque, enquanto os helénicos derrotaram a Jordânia por 92-71.

A Eslovénia terminou com 100 pontos exactos o embate com a Venezuela no Grupo F (100-85), tendo sido necessária a melhor versão de Luka Doncic para garantir o triunfo: o jogador dos Dallas Mavericks anotou 37 pontos. Este resultado deixa os eslovenos no comando do Grupo F, a par da Geórgia, que derrotou Cabo Verde por 85-60.

Por último, no Grupo G o Brasil chegou também aos 100 pontos no triunfo muito confortável diante do Irão (100-59), ao passo que a Espanha bateu a Costa do Marfim por uma diferença de 30 pontos (94-64).

O Mundial prossegue no domingo com o arranque da 2.ª jornada da prova, que inclui a partida entre a Austrália e a Alemanha.