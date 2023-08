Um branco “laranja” dos baixos e dos altos do Douro

“E estamos de vindima! Falamos de uvas. Sentados à mesa, chega uma surpresa do Castedo. Bagos em forma de berlinde vêm a caminho do Baixo. Do Alto, meio desnorteado, o de sempre, mais verde, estala nos pés, tão teimoso. Um atalho na Granja e apanham-se as azadinhas do Tó. Tudo reunido, pisado a pé, em festa indígena, por fim (a ferver)… este nosso Friend's Blend”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt