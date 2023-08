Incêndios. Fogo no Fundão obriga ao corte da linha da Beira Baixa e da EN18

Incêndio no Fundão obrigou ao corte na linha da Beira Baixa e da EN18. Há 287 operacionais no terreno, apoiados por 75 viaturas e 11 aeronaves. O fogo começou no Vale dos Prazeres e Mata da Rainha.

Um incêndio que lavra numa zona de mato no concelho do Fundão obrigou esta sexta-feira à tarde à interrupção da circulação de comboios na linha da Beira Baixa e ao corte do trânsito na EN18. Nas redes sociais já circulam vídeos que mostram a coluna de fumo produzido pelo incêndio visível no centro do Fundão, a 24 quilómetros da região onde o incêndio está a ser combatido.

O fogo começou na freguesia de Vale dos Prazeres e Mata da Rainha, naquele concelho do distrito de Castelo Branco, e o alerta foi dado às 12h22. Às 14h15, estava a ser combatido por 287 operacionais, apoiados por 75 viaturas e 11 aeronaves, de acordo com fonte do comando sub-regional de Emergência e Protecção Civil das Beiras e Serra da Estrela. Cerca de uma hora depois, a Protecção Civil contabilizava 295 operacionais, 81 viaturas e sete aeronaves.

Incendio en Vale de Prazeres e Mata da Rainha - Castelo Branco. Visto desde Fundão. @FogosPt @PTincendios pic.twitter.com/HFNtJHEfOk — Sandra D.S. (@sandra_ds84) August 25, 2023

Esta é uma das duas ocorrências significativas destacadas pelas autoridades, mas a única "em evolução sem limitação de área". A outra ocorrência refere-se ao incêndio que eclodiu em Nelas (Viseu) ao início da tarde de quarta-feira e que já está em fase de resolução. Ainda assim, continuam no terreno 68 operacionais e 22 viaturas, mas sem a presença de aeronaves para as operações de rescaldo.