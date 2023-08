As vinhas emigram para Norte e os turistas ameaçam segui-las

Estamos ainda em Agosto, os brancos já em boa parte vindimados, e as notícias que vão chegando apontam para mudanças ainda mais radicais. As alterações climáticas, o aquecimento global, tem feito antecipar as vindimas de forma vertiginosa. Meados de Setembro, quando ainda há pouco tempo se iniciavam as vindimas, começam agora a ser olhados em muitos casos como horizonte final, com a agravante de que toda a vindima tem que ser feita num curto espaço temporal, com as várias consequências que isso acarreta.