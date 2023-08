Quando o Algarve era outro. Entrevistas com Kleber Mendonça Filho, Tarik Saleh e Rebecca Solnit

"Era o século XX, segunda metade da década de 60, e o Algarve era outro."

Ana Cristina Leonardo começa desta forma o texto em que mergulha na arquitectura do Algarve. Não é só um texto sobre arquitectura, não é só um texto de memórias de Leonardo, uma olhanense, não é um texto sobre o Algarve arquitectónico que temos hoje: é sobre um "outro" Algarve, antes da massificação do turismo, a partir de um livro recentemente editado, da autoria de Ricardo Costa Agarez.

O arquitecto, Ana Cristina Leonardo e a fotojornalista Matilde Fieschi visitaram alguns dos marcos da arquitectura algarvia 100% moderna que se produziu na região entre as décadas de 1920 e 1960. É delas que fala Agarez no novo livro A Construção do Algarve – Arquitetura Moderna, Regionalismo e Identidade no Sul de Portugal (1925-1965).

Jorge Mourinha entrevistou o realizador brasileiro Kleber Mendonça Filho, autor de Retratos Fantasmas, que "parece ser um documentário sobre os cinemas perdidos do Recife, mas é muito mais do que isso: é um retrato de um homem moldado pelo cinema".

"É o preço do conhecimento: ficarmos sozinhos", disse o realizador Tarik Saleh a Vasco Câmara, a propósito de A Conspiração do Cairo. Um filme em que o espaço é "uma personagem".

Gonçalo Frota entrevistou Israel Fernández, uma das vozes maiores do flamenco. No novo disco Pura Sangre, pega no género pelos cornos. Depois de Rosalía, o flamenco revela-se pleno de possibilidades – comprove na playlist no Spotify do Ípsilon.

Nesta edição, três textos mostram como a arte é ferramenta de transformação social.

Em 1976-77, a professora de Artes Elvira Leite juntou-se aos miúdos do Bairro da Sé, no Porto, "para aprender com eles e para deixar que aprendessem com ela. A brincar." As fotografias desse encontro voltam a ser editadas e Lucinda Canelas entrevistou Elvira Leite, referência pedagógica de várias gerações, hoje com 87 anos.

O Festival Todos mostra que a "Ameixoeira é um mundo" – de culturas e vivências diferentes – mesmo que esteja como que afastada da cidade a que pertence, Lisboa. Pode a arte mudar a cidade, juntar pessoas, combater o racismo?

Rebecca Solnit e Thelma Young Lutunatabua acreditam que é possível outro mundo e não perder a esperança. Editaram o livro Not Too Late: convocaram cientistas e "visionários" para fazer da luta climática uma história colectiva. Os heróis somos nós, se agirmos juntos.

Nesta edição entrevistámos Mads Nissen, cujo trabalho fotográfico no Afeganistão lhe valeu um prémio World Press Photo, e louvámos obras de Geoff Dyer, Nourished by Time e Chantal Akerman.

Boas leituras!

