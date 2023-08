Palco para Auriol Dongmo e Fernando Pimenta

Sábado é o dia que mais expectativa está a gerar junto da comitiva portuguesa de atletismo presente nos Mundiais. Em Budapeste, Auriol Dongmo - a mais séria candidata a um lugar no pódio, face às ausências de Pedro Pichardo e Patrícia Mamona - entra na qualificação do lançamento do peso ainda pela manhã (10h25) e, caso se apure para final, lutará pelas medalhas à noite. Numa competição na qual Portugal ainda não se aproximou sequer dos primeiros lugares, será uma oportunidade única para deixar marca.

Na canoagem portuguesa, o sábado pode ser também sinónimo de glória. Fernando Pimenta, o atleta mais medalhado da modalidade em Portugal e actual vice-campeão do mundo, tentará manter a tradição de medalhas internacionais ao final da manhã (11h11), em K1 1000m, depois do bronze conquistado em K1 500m. Pouco depois, nos Campeonatos do Mundo que decorrem em Duisburgo, o mesmo procurará Teresa Portela, segunda classificada na meia-final, competindo na prova decisiva de K1 500m (11h21).

No mesmo dia, em Espanha, arranca a Vuelta, uma das três maiores provas do calendário velocipédico mundial. Entre outros pontos de interesse, naturalmente, há um que sobressai nesta edição: perceber se a Jumbo vai conseguir tornar-se na primeira equipa da história a conquistar as três "grandes voltas" num ano – Primoz Roglic levou o Giro, Vingegaard ficou com o Tour e um deles pode, agora, deitar a mão à Volta a Espanha. Para acompanhar até dia 17 de Setembro.

No futebol, os candidatos ao título português desdobram-se em jogos até segunda-feira. O Benfica é o primeiro a entrar em campo (sábado, 20h30, SPTV), em Barcelos, diante do Gil Vicente, para tentar aproximar-se (pelo menos provisoriamente) dos rivais directos, depois do deslize na jornada inaugural. No domingo (20h30, SPTV), é a vez de o Sporting enfrentar o Famalicão - que ainda não perdeu - em busca da terceira vitória em três jornadas, enquanto o FC Porto se desloca a Vila do Conde na segunda-feira (20h15, SPTV), para medir forças com o Rio Ave.

Na terça-feira (20h), o Sp. Braga (que adiou o embate da 3.ª jornada da Liga) vai viver um momento que será marcante para a época desportiva. Na Grécia, discutirá a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Panathinaikos. Depois de um triunfo por 2-1 no Minho, a equipa portuguesa tenta juntar-se a Benfica e FC Porto na Champions. Um feito que será tremendamente positivo para o clube, naturalmente (quer em termos de prestígio, quer no plano financeiro), mas também para Portugal, que terá três representantes na principal competição da UEFA.

Os próximos dias serão também preenchidos por basquetebol de alta qualidade, ou não estivesse em marcha já o Campeonato do Mundo, co-organizado por Filipinas, Japão e Indonésia. A primeira etapa da fase de grupos decorre até 30 de Agosto, já com alguns jogos interessantes: a França perdeu com o Canadá (95-65) na 1.ª jornada do Grupo H, a Austrália e a Alemanha vão enfrentar-se no grupo E (domingo). Já EUA e Espanha, dois fortíssimos candidatos ao título, são amplamente favoritos nos grupos C e G.

