Donald Trump cumpriu a promessa de não regressar ao Twitter (agora X)?

A frase

"Não vou voltar ao Twitter, vou continuar no Truth (...). A questão é: não, não vou voltar para o Twitter".

O contexto

A promessa que Donald Trump deixou à Fox News em Abril de 2022, quando Elon Musk concretizou a compra do Twitter, para não regressar àquela rede social tem raízes na invasão ao Capitólio a 6 de Janeiro de 2021. Dois dias depois de uma multidão de apoiantes de Trump ter invadido o edifício em protesto contra os resultados eleitorais, o Twitter baniu permanentemente o multimilionário norte-americano por “receios de mais incitamento à violência”.

Afastado da rede social que mais utilizava, Trump lançou uma alternativa em Outubro daquele ano: o Truth Social, cuja missão é “encorajar um debate global aberto, livre e honesto, sem discriminar ideologias políticas”. Mas o tema voltou a ser abordado quando Elon Musk entrou em negociações com o Twitter e anunciou que iria desbloquear as contas que haviam sido banidas pela administração da rede social. A conta de Trump foi restaurada e o ex-Presidente dos Estados Unidos pôde regressar à rede social se assim o desejasse. Mas não o fez.

Os factos

Donald Trump tinha anunciado, em comunicado, que não regressaria ao Twitter e que continuaria na rede social que criou. “Espero que o Elon compre o Twitter porque fará melhorias e ele é um bom homem, mas continuarei no Truth”, disse ele, citado pela Fox News a 25 de Abril de 2022: “O Twitter tem bots e contas falsas”, criticou. “A questão é: não, não vou voltar para o Twitter”, concretizou.

Só que faltou à promessa. Pouco depois de se ter entregado numa prisão no estado norte-americano da Georgia, por causa de um caso em que é suspeito de ter interferido no resultado das eleições presidenciais de 2020, a conta de Donald Trump na rede social X (o novo nome do Twitter) voltou ao activo: o multimilionário publicou a sua fotografia para o processo de detenção tirada pelos serviços administrativo da prisão horas antes e publicou o link para uma angariação de fundos.

Em resumo

É, portanto, falso que Donald Trump tenha mantido a promessa de não regressar ao Twitter. Fê-lo esta sexta-feira, meses depois de a conta ter sido desbloqueada, para capitalizar a fotografia que a polícia norte-americana lhe tirou no âmbito do processo detenção.