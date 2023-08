Monte Santo Resort, um Algarve de luxo das crianças ao romance

Fica no Carvoeiro, a pouco mais de um quilómetro da praia, e pode escolher entre a vida activa a que as crianças obrigam e o descanso num local quase isolado.

À entrada do restaurante, no Monte Santo Resort, no Carvoeiro, Algarve, há um aviso emoldurado em cima do balcão. Em português e em inglês, informa-se os hóspedes que "os itens servidos ao pequeno-almoço são para consumo exclusivo dentro das instalações do restaurante Aroma". Não admira, o público deste empreendimento hoteleiro varia entre o britânico e o irlandês de classe média ao sueco e dinamarquês de uma classe média que, lamentamos, não é a portuguesa, nem a do Reino Unido.